S čím přijeli čeští designéři a výrobci ohromit Milán: židle, sklo a vany

Řada výstav, které jsou součástí veletrhu, jehož hlavním heslem je letos udržitelnost, má své jubileum: 25 let slaví SaloneSatellite, akce věnovaná mladým návrhářům do 35 let, „padesátiny“ slaví EuroCucina , která se poprvé konala v roce 1974 a okamžitě se stala nejdůležitější světovou akcí nabízející přehlídku kuchyní.

Jeden z Design kiosků se objevil na náměstí La Scala.

V jejím rámci funguje i doprovodná akce FTK (Technology For the Kitchen), která byla založena v roce 2004 a každý ročník přiláká kolem 50 vystavovatelů, aby předvedli nové technologie a nabídli koncepty a vize současnosti a blízké budoucnosti umění vaření i konzervace potravin.

Češi chybět nemohou

Český design zastupují už tradiční zástupci, společnost TON a Todus, poprvé se zde prezentuje RAVAK se svou vizuálně atraktivní expozicí navrženou autorským duem Vrtiška & Žák.

Na panelech, které blokují energii valící se pěny, prezentuje RAVAK pět nových produktových řad od vodovodních baterií, přes umyvadla, koupelnový nábytek až k vanám.

Projekt nazvaný Rolling Foams na ploše 200 m2 uvádí premiéru pěti nových kolekcí českého výrobce. Na milánském výstavišti Fiera, v části nazvané International Bathroom Exhibition, se RAVAK letos prezentuje z České republiky jako jediný.

„Symbolem se pro nás stala pěna, svět bublin. Představa valící se pěny nabízí nepřeberné množství možností, jak ji ztvárnit. Finálně jsme zvolili nadživotní měřítko,“ popisuje expozici Vladimír Žák.

Ton v Miláně představil 17. dubna svou novinku, židli 314 (proto se také slavnostní odhalení uskutečnilo v 3:14 PM), která je vlastně tak trochu provokativní pokračovatelkou legendární židlí č.14, jež byla i řadu let v logu firmy. Z něj sice zmizela, ale její redesign odpovídá 21. století.

Trojka na začátku označení není náhodná, za návrhem stojí totiž trojice designérů ze Švédska, Mårten Claesson, Eero Koivisto a Ola Rune. Změnila se i podoba názvu společnosti, místo velkých písmen zůstalo jen velké T na začátku, „o“ uprostřed má připomínat kruhový sedák, který vzniká na stroji zvaném sádlík, jenž vyvinuli právě v Bystřici pod Hostýnem, kde společnost sídlí..

Se „čtrnáctkou“ má nová židle společnou náročnou výrobu, která vyžaduje precizní řemeslnou výrobu a cit pro dřevo. To si ostatně mohl v Tonu vyzkoušet tento týden osobně i prezident Petr Pavel.

Místo tradičního výpletu použili designéři látku „polo“, která se používá při výrobě tenisek. Jinak si vystačili s osmi šrouby a pěti kusy dřeva. Slavná 14 potřebovala šroubů deset a šest dřevěných dílů.

Pro českou značku designového venkovního nábytku Todus to letos bude první výstava v rámci Salone del Mobile formou samostatného stánku, na kterém značka představí modulární sedačku Dongo ve velkorysé sestavě se zcela novým rohovým prvkem.

V Miláně samozřejmě nemohou chybět čeští skláři, Lasvit, Brokis i Preciosa se zde prezentují samostatnými výstavami ve městě. A to tak úspěšně, že například Lasvit se už dostal na shortlist nejlepších výstav „Fuorisalone Award“, který vybírá porota. Můžete jej podpořit i vy, protože probíhá i volba veřejnosti: https://www.fuorisalone.it/it/2024/eventi/4215/ReCreation

Jan Plecháč – expozice Designblok Cosmos představuje deset nejvýznamnějších českých designérů, kteří se věnují sklu. Výstava je k vidění v rámci přehlídky Superdesign Show v Superstudiu Più na Zona Tortona.

V metalické kapsli na šesti kolech přivezl Designblok Cosmos deset originálních skleněných děl z dílny deseti předních českých designérů na pozadí imerzivní audiovizuální show vesmírného nekonečna.

Vystavené objekty odrážejí svérázný autorský přístup a experimenty s tradičním českým materiálem, řemeslný um a know-how českých sklářů i rozdílné technologie a nejnovější výrobní postupy českých továren a manufaktur.

Designblok Cosmos získal prostor v prestižní lokaci Superstudia Più v rámci zóny Tortona. Uvádí autory, kteří jsou s Designblokem spojeni už řadu let: Jakuba Berdycha Karpelise, studio DECHEM, Lucii Koldovou, Václava Mlynáře, Lukáše Nováka, Jiřího Pelcla, Ronyho Plesla, Tadeáše Podrackého, Maxima Velčovského a Jana Plecháče, který je zároveň autorem inovativního architektonického řešení.