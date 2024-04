Jeden z nejlepších domů architekta Koeniga je úžasný i po třiceti letech

Narodil se v roce 1925 v San Franciscu, v roce 1939 se však rodina přestěhovala do jižní Kalifornie. Absolvoval USC (University of Southern California), aby zde od roku 1964 učil až do své smrti v roce 2004. Ovlivnil nespočet mladých architektů.

V rámci Case Study programu časopisu Arts & Architecture navrhl dva z nejfotografovanějších domů na světě, Stahlův dům s panoramatickými výhledy na Los Angeles a ohromující konstrukcí z oceli a skla, a Bailey House, klasický příklad modernistického rodinného domu. I Koenigův další projekt, nádherný geometrický dům v Santa Monice známý jako Schwartzův dům, patří k vrcholům jeho tvorby.

Promyšlená stavba

Vzácný historický dům je spíše uměleckým dílem než typickým rodinným domem. Stojí na čtyřech sloupech z ocelové konstrukce, které jsou navrženy tak, aby minimalizovaly ekologický dopad stavby a podporovaly harmonický vztah s přírodou.

Dům je otočený směrem na jih a zachycuje tak mořský vánek, aby se šetřila energie na klimatizaci v horkých letních dnech, ale také nabízí pohled přitahující pozornost. Výrazné linie, rám z černé oceli, galvanizované stěnové panely a sklo od podlahy ke stropu poskytují klasickou moderní estetiku poloviny století, kterou je Koenig tak známý.

Přes prosklené stěny a spoustu ocelí působí interiér teplým a útulným dojmem. Napomáhají tomu i podlahy ze světlého tvrdého dřeva.

Interiéry domu o rozloze 238 m2 působí teplým a příjemným dojmem a nabízejí svěží, krásný styl. Světlé dřevo z tvrdého dřeva a bílé stěny doplňují stěny ze skla a otevřený půdorys, který propojuje prostornou kuchyň, jídelnu a obývací prostory.

Čtyři ložnice, tři koupelny a apartmá pro hosty s vlastním vchodem nabízejí dostatek místa pro rodinu (nebo prostor pro domácí pracovnu či posilovnu). Točité schodiště se žlutými kovovými stupni spojuje tři podlaží v ikonickém moderním stylu.

Historická památka?

Nedávná rekonstrukce znamenala pro nemovitost výrazný pozitivní přínos, přinesla novou střechou, zrenovovaly se podlahy, kuchyň dostala nové spotřebiče, to vše při zachování vzhledu a ducha původního domova.

Krytá terasa pod ocelovými sloupy nabízí stín k lenošení, zatímco dvorek obklopují vzrostlé stromy. Od původního uvedení do provozu dům vlastnili pouze dva majitelé, i proto je pečlivě udržovaný. Se svým „rodokmenem“ a stavem je Schwartzův dům dobrým kandidátem na registraci jako historická památka.

Dům stojí ve skvělé části Santa Moniky, jen půl míle od nejžádanějších míst, jako je Ginger Rogers Beach či Rustic Canyon Park. Rušné centrum Santa Moniky a četné skvělé pláže podél pobřeží Tichého oceánu jsou jen kousek autem.

V Santa Monice najdete více než 30 restaurací oceněných michelinskou hvězdou a četné módní butiky. Díky kombinaci exkluzivity a pohodlí je plážové město velmi oblíbené u takových celebrit, jako jsou Tom Cruise, Tobey Maguire, Jamie Lee Curtis nebo Bruno Mars, což jsou jen někteří z významných sousedů. Není problém se zařadit mezi majitele domů v této oblasti, na zakoupení domu si však musíte připravit částku kolem 4,6 milionu dolarů (v přepočtu asi 107 milionů korun).