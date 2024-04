Nejdražší hotel světa rozzářily české lustry, klasické i moderní

Propojení staletých sklářských technik s moderní estetikou vytváří v nejnovějším dubajském resortu nadčasové osvětlení, které vnáší do prostor hotelu podmanivý půvab českého křišťálu a hostům nabízí zážitek, který přesahuje rámec běžného osvětlení.

Nadčasový design

Instalace z opálových či křišťálových perel dodává prostoru nádech luxusu a sofistikovanosti.

Celkem 312 dekorativních svítidel pro dubajský One Za’abeel navrhl osmnáctičlenný tým designérů společnosti. Škála navržených a vyrobených svítidel je velmi rozmanitá: zahrnuje moderní dekorativní kusy (dva z nich dokonce disponují dynamickým nasvícením), ale i klasické křišťálové lustry z portfolia Collections. Za zmínku stojí hned několik svítidel z kolekce Signature Designs, které představují nadčasový design.

„Realizace byla výjimečná v mnoha aspektech. Jen samotné množství návrhů a typů svítidel je jedno z nejvyšších, které jsme v rámci velkých developerských projektů vytvořili a potvrzuje naši pozici coby klíčového partnera luxusních projektů po celém světě,“ říká Vladimír Kadlec ze společnosti Preciosa Lighting.

Hotel v barvách bílého písku

Interiéry pětihvězdičkového dubajského hotelu One Za’abeel se nesou v odstínech „bílého písku“. Tento termín se ve Spojených arabských emirátech používá pro neutrální barevné spektrum místní pouště. Zvolená paleta má hosty harmonizovat a uklidňovat a propisuje se do celého designu hotelu, od textilií až po osvětlení. Světelné objekty v jednotlivých prostorách hotelu pak navozují elegantní atmosféru oázy uprostřed pulzujícího města.

Při vstupu do hotelového lobby ožívá téma městského resortu díky dynamické světelné instalaci Crystal Forest (Křišťálový les), kterou tvoří 18 křišťálových stromů, jež zdobí strop v délce 27 metrů. Celá instalace zahrnuje bezmála sedm tisíc křišťálových tyčí ve tvaru trojúhelníku, každou z nich pak lze individuálně ovládat. Tato funkce umožňuje hotelu nastavit různě dynamické světelné scény, a navodit tak atmosféru, která přináší návštěvníkům emotivní zážitek.

Na délku měří instalace Pearl Drops úctyhodných 45 metrů a skládá se z bezmála 900 ručně foukaných opálových perel, které jsou dynamicky nasvícené.

V interiérech hotelu dále září svítidla Pearl Drop z portfolia Signature Designs. Instalace z opálových či křišťálových perel dodává prostoru nádech luxusu a sofistikovanosti.

Designéři je použili hned ve třech hotelových prostorách, přičemž jedna z nich je vůbec nejdelším objektem z této řady, který kdy Preciosa vyrobila. Na délku měří úctyhodných 45 metrů a skládá se z bezmála 900 ručně foukaných opálových perel, které jsou dynamicky nasvícené.

S minimalistickou modernou svítidel Pearl Drop kontrastuje královský přepych klasického křišťálového lustru Rudolf z portfolia Collections, ve Velkém tanečním sále jich září hned 62 kusů.

Pro vaši představu, slavný Zrcadlový sál ve Versailles se pyšní „pouhými“ 43 lustry. Každý objekt, který má 20 ramen a více než 430 ověsů, vyfoukali sklářští mistři ručně. V sále tak najdete celkem 1 240 křišťálových ramen, jejichž výroba trvala více než 200 hodin. Lustry dodávají sálu opulentní vzhled a dotvářejí atmosféru nejokázalejšího prostoru, kterým hotel disponuje pro své bankety a plesy.

Ve Velkém tanečním sále září 62 kusů klasického křišťálového lustru Rudolf z portfolia Collections.

Zajímavá fakta o realizaci v hotelu One&Only One Za’abeel:

Celkový počet svítidel a lustrů 312 Délka nejdelšího svítidla Pearl Drop v 1. patře recepce & lobby 45 m Počet barevných kombinací u dynamické scény 45 metrů dlouhé instalace Pearl Drop 4 biliony Kombinovaný celkový rozvin svítidel Pearl Drop 305 m Celkový počet ručně foukaných opálových či křišťálových perel svítidel Pearl Drop 2 300+ Množství klasických broušených křišťálových lustrů ve Velkém tanečním sále 62 Počet křišťálových komponentů, které tvoří nejrozsáhlejší instalaci projektu, světelné logo Corporation of Dubai 17 500

O hotelu

Výstavba nové ikonické budovy ve tvaru písmene H započala v roce 2017 a v přepočtu stála neuvěřitelných 22,43 miliard korun (3,5 mld. dirhamů). Skládá se ze dvou mrakodrapů propojených nejdelším konzolovým nosníkem na světě The Link (228 m), který se vznáší přibližně 100 metrů nad zemí a díky kterému se One Za’abeel už stihnul dostat do Guinnessovy knihy rekordů.

Hotelové lobby ožívá díky dynamické světelné instalaci Crystal Forest (Křišťálový les), kterou tvoří 18 křišťálových stromů ze sedmi tisíc křišťálových tyčí, jež zdobí strop v délce 27 metrů.

Součástí objektu je špičková restaurace a nejdelší „nekonečný“ bazén ve Spojených arabských emirátech. Během třídenního slavnostního otevření, které se konalo v první polovině února 2024, vystoupila americká zpěvačka Jennifer Lopez, oslav se dále zúčastnili herec Idris Elba s manželkou, modelka Naomi Campbell či hudební producent Mark Ronson.