V největší evropské sklářské peci vznikl další unikát. Češi prostě umí

Lasvit dokázal v Miláně vždy zazářit, dodnes se připomíná například jeho Kabaret monster, výstava v divadle Gerolamo v roce 2018. Přední světoví a čeští designéři tehdy vytvořili ze skla svou představu „monster“, která je v dětství strašila. Za výstavu získal Lasvit dokonce „designového“ Oscara.

Maxim Velčovský při přípravě venkovní instalace z taveného skla s názvem Porta

Ústředním prvkem letošní prezentace v Palazzo Isimbardi bude instalace navržená uměleckým ředitelem společnosti Lasvit Maximem Velcovským. Má za cíl nově definovat vztah mezi sklem a architekturou.

Monumentální dílo s názvem Porta využívá jedinečné zkušenosti společnosti Lasvit v oblasti řemeslných skleněných fasád a představuje různé aspekty taveného skla.

Tato instalace, vyrobená v největší evropské sklářské peci, je ukázkou technické zdatnosti, ale také ilustrací schopností značky, pokud jde o velikost a variabilitu. Zároveň zajišťuje preciznost a kreativitu, které splňují přísné požadavky architektonických projektů.

Kolekce Nebula představuje rodinu minimalistických svítidel inspirovaných světélkujícími prostory vesmíru, kde se rodí hvězdy.

Kromě Porty předvede Lasvit novou kolekci od uznávaného švédského architektonického studia Claesson Koivisto Rune. Kolekce s názvem „Nebula“ odráží podstatu skandinávského designu. Je vytvořena sofistikovanou technikou technického skla s účinným kovovým povlakem.

Kolekce je k dispozici ve třech elegantních kovových provedeních, stříbrném, zlatém a růžově zlatém, a nabízí dvě velikosti stolních lamp a jednu variantu stropního svítidla. Reflektor z metalizovaného křišťálového skla kolekce plynule přechází z kopulovitého zrcadlového vrcholu do těla z čirého skla, které je ukotveno na sochařském metalizovaném podstavci.

Skleněná džungle

Chybět nebude ani ženský pohled na sklo a světlo: instalaci „Bois de Cristal“ navrhla designérka Lasvitu Maria Culenová. Tento jedinečný kousek kombinuje skládanou překližku a měděné vrstvy, které vytvářejí dosud nevídaný světelný efekt prostřednictvím vlastního LED modulu, umocněný strukturovaným čirým sklem.

„Cílem konceptu je přenést venkovní prostředí dovnitř, spojit teplo dřeva se světelností skla, a tím vypěstovat uklidňující atmosféru,“ vysvětluje Maria Čulenová.

„V projektu Bois de Cristal jsem se snažila zachytit hřejivost exotiky, prolínání dřeva a skla evokuje oázu džungle s popínavými liánami,“ vysvětluje designérka Maria Čulenová.

Společnost Lasvit v Miláně oslaví i deset let existence své ikonické série „Neverending Glory“, kterou navrhli Jan Plecháč a Henry Wielgus, speciální limitovanou edicí. Svítidlo La Scala, nyní v novém zlatém provedení, je inspirován opulentními lustry slavné milánské opery a nabízí nový pohled na oblíbený design společnosti Lasvit.

Edice má 100 kusů a poprvé bude veřejnosti představena na letošním prestižním milánském Design Weeku.

„Kde jinde než v Miláně? A čím jiným než svítidlem inspirovaným právě tamější operou? Svítidlo La Scala v nové zlaté edici není jen oslavou kulatého výročí kolekce Neverending Glory, ale především oslavou nadčasové krásy. Krásy, která září tradičním zlatým, avšak jedinečným světlem. Vnímáme jej jako šperk interiéru,“ shodují se Jan Plecháč a Henry Wielgus, designéři kolekce.

Kolekce Neverending Glory neboli lustry inspirované siluetami svítidel z divadel La Scala, Palais Garnier, Stavovského divadla, Metropolitní opery a divadlo Bolšoj, vyrábí Lasvit ve třech velikostech a čtyřech odstínech.

Kolekce Neverending Glory se během deseti let stala jedním z nejpopulárnějších produktů a díky její univerzálnosti ji obdivují zákazníci od Japonska až po USA.

Už jen samotná výroba každého jednotlivého kusu svítidla je výzvou. Nejlepší skláři v oboru posouvají při jejich výrobě hranice toho, co je možné vyrobit holýma rukama. Ať už co do velikosti jednoho vyfouknutého kusu skla, tak do preciznosti a uměleckého zpracování výsledného lustru.

Svítidlo La Scala je nyní dostupné i v limitované zlaté barvě. V barvě, která svými odlesky rozzáří nejeden interiér.

Expozici Lasvitu v Palazzo Isimbardi na Corso Monforte 35 lze navštívit na novinářské předpremiéře v pondělí 15. dubna od 10 do 20 hodin (nutná registrace předem). Pro veřejnost je výstava otevřena od 16. do 21. dubna, a to od 10 do19 hodin, v neděli pak pouze do 15 h.