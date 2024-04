Česko není Island, ve využívání geotermální energie ale i tak zaostává

Do Litoměřic najela koncem ledna vrtná souprava s cílem vyhloubit dva první mělké vrty do hloubky půl kilometru. V zadní části prostoru bývalých Jiříkových kasáren se zakousla do země, čímž začala realizace dlouho připravovaného geotermálního projektu Synergys. Ten si v průběhu následujících čtyř let vyžádá více než jednu miliardu korun. V roce 2027 by měl být zahájen zkušební provoz.