Česko dumá, kam dát elektřinu ze slunce. Možností je i využití dolu Darkov

Obnovitelné zdroje přinesly do elektroenergetiky komplikaci, se kterou se předkové potýkat nemuseli. Slunce nejvíce vyrábí v pravé poledne – v době mimo poptávkové špičky. Elektřinu je proto potřeba ukládat. Zvlášť když se má v Česku do roku 2030 postavit okolo 15 gigawattů fotovoltaických elektráren. V době největší výroby by ani neměl kdo obrovské množství elektřiny odebírat.