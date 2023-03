Jaderná aliance v Evropě je na světě. Přidalo se jedenáct zemí včetně Česka

„Jaderná energie je nástrojem k výrobě elektřiny, zajištění bezpečnosti dodávek i k dosažení našich cílů v oblasti klimatu,“ píše se v prohlášení, které bylo podepsáno na švédském zasedání ze strany ministrů, které mají v zapojených státech na starosti gesci energetiky.

Setkání iniciovala francouzská ministryně pro energetickou transformaci Agnès-Pannier Runacherová. Ta uvedla, že cílem této aliance je nastavit strukturu v oblasti evropské jaderné energetiky a poskytnout Evropě všechny nástroje, díky kterým dojde k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Mezi jedenáct signatářů se kromě Francie a České republiky řadí i Bulharsko, Finsko, Chorvatsko, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Jednání se zúčastnila také komisařka EU pro energetikou Kadri Simsonová.

Cílem založené spolupráce je i vzájemná podpora výzkumu a inovací i pomoc při stanovení jednotných bezpečnostních pravidel v oblasti jaderné energetiky, a to v souladu s tím, co udávají platné mezinárodněprávní normy. Zásadní rovněž bude snaha o posílení průmyslové spolupráce při rozvoji evropských jaderných kapacit nebo společné projekty kolem výstavby a uvádění do praxe nových jaderných reaktorů.

Dekarbonizace jádrem

„Šlo o velmi dobré jednání. Podařilo se zdůraznit důležitá společná témata. Účastníci cítí potřebu pracovat na regulačním a právním rámci v oblasti jaderné energetiky, díky čemuž se můžeme podílet na dekarbonizaci evropské ekonomiky,“ okomentovala jednání novinářům francouzská ministryně Agnès-Pannier Runacherová.

Eurokomisařka Simsonová vyzvala jedenáct ministrů členských zemí Evropské unie, aby se v budoucnu odklonily od ruských jaderných paliv a aktivně se podílely na partnerství v oblasti malých modulárních reaktorů, jak píše server EURACTIV.

Jednání se zúčastnila i švédská strana. Finální dokument o spolupráci ale prozatím nepodepsala, a to proto, že v současné chvíli má na starosti výkon funkce rotujícího předsednictví EU. Přesto to ale vypadá, že Stockholm i Paříž jsou do budoucna odhodlány v jaderné oblasti vzájemně spolupracovat.

Polská ministryně energetiky Anna Moskwová, která se jednání rovněž zúčastnila, k němu novinářům řekla: „Věřím, že to nebude poslední slovo této aliance. Nevylučujeme další schůzky, které budou o jaderné problematice,“ uvedla v komentáři, který přinesl francouzský zpravodajský server Contexte.