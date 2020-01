Stavební zákon má být účinný v roce 2023, soudy ho doporučily přepracovat

Zákon je platný poté, co ho schválily Sněmovna a Senát, podepsal prezident republiky a byl zveřejněn ve Sbírce listin. Řídit se jím je však nutné až po datu účinnosti. Přechodná doba slouží k tomu, aby se s ním dotčené subjekty stačily seznámit.

Kritici normy tvrdí, že například nahrává developerům a nechrání veřejné zájmy. Nejvyšší správní soud (NSS) i Nejvyšší soud (NS) mají připomínky k téměř všem částem návrhu, zákon by podle nich měl být přepracován. Upravený zákon by měli také znovu mít možnost připomínkovat odborníci i skupiny obyvatel, kterých se zákon dotýká.

„Má-li být návrh podkladem pro další přípravu nové právní úpravy stavebního práva, je nezbytné jeho přepracování,“ uvádí ve svém dokumentu Nejvyšší správní soud, s jehož závěrem se ztotožnil i Nejvyšší soud.

NSS uvádí, že problematický byl podle něj již věcný záměr zákona. „Ministerstvo pro místní rozvoj tak opět jako svůj vlastní předkládá návrh, zpracovaný jednou ze zájmových skupin v oblasti stavebního práva,“ konstatuje soud. Návrh vypracovali právníci Hospodářské komory. MMR poslalo paragrafované znění zákona do připomínkového řízení v listopadu, skončilo 23. prosince.

Tisíce připomínek

„Jde hlavně o to, aby byl zákon kvalitní,“ uvedla v pátek Dostálová. „Po dohodě s panem premiérem Andrejem Babišem jsme prodloužili vypořádání připomínkového řízení o dva měsíce do konce letošního března, aby byl zákon co nejvíce konsenzuální. Nikdo ani nemusí strašit kolapsem povolování, zákon bude účinný od druhé poloviny roku 2023, aby bylo dost času na přenesení současného modelu do nezávislé soustavy stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem podřízeným vládě,“ dodala.

Podle informací ČTK přišlo ke stavebnímu zákonu více než 5000 připomínek, z toho je kolem 84 procent připomínek zásadních. Značné množství připomínek je i u změnového zákona; vše by mělo MMR vypořádat do konce března.

NSS konstatuje, že návrh zákona je zaměřen pouze na změny, které mají zásadním způsobem oslabit postavení veřejné správy jako ochránce a prosazovatele veřejných zájmů ve prospěch stavebníků. Oslabuje i ochranu práv osob v procesech územního plánování i stavebního řízení.

Zákon je plný chyb, včetně těch gramatických

Připomíná také to, že programové usnadňování situace stavebníkům se v důsledku může projevit kontraproduktivně pro ně samotné. „Pokud se problémy stavebních a jiných záměrů v území nevyřeší v řádně vedených procesech před správními orgány, tím častěji jejich rozhodnutí a další opatření neobstojí v soudním přezkumu. Stavebníci se pak, často marně, domáhají práv nabytých v dobré víře,“ konstatuje soud.

Ohrazuje se i proti tomu, že v rozporu s legislativními pravidly byl návrh zákona do připomínkového řízení předložen bez prováděcích předpisů. A poukázal i na špatnou jazykovou úroveň návrhu, jsou v něm chyby v gramatice, stylistice i v interpunkci. „Některé z těchto chyb mohou způsobit i interpretační nejasnosti,“ uvedl.

Nový stavební zákon má urychlit a zjednodušit povolování staveb. Podle MMR by se mělo povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku zkrátit na jeden rok. Odborníci však upozorňují, že to jsou termíny pro větší projekty, povolování stavby například rodinných domů je většinou mnohem kratší.

Návrh počítá s tím, že se územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) sloučí do jednotného povolovacího řízení. Důležitou součástí je podle MMR digitalizace stavební agendy od územně plánovacích dokumentací přes digitální technickou mapu, projektové dokumentace staveb až po elektronický spis stavebních úřadů.