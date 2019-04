Stavební zákon pod palbou. Nová legislativa narazila na vlnu odporu

Výtky míří například na přísnější oddělení stavebních úřadů od obcí. Úřady v nich nyní fungují v rámci tzv. přenesené působnosti státní správy, a proto by měly rozhodovat nezávisle. Jelikož jsou součástí obecních úřadů, obce do jejich rozhodování někdy zasahují.



Podle developerů by měl návrh stavebního zákona této podjatosti zamezit. „Nezávislá soustava stavebních úřadů, podobná jako funguje u finančních nebo katastrálních úřadů, by měla vyřešit stále častější napadání systémové podjatosti stavebních úřadů a úředníků,“ říká mluvčí Central Group Marcela Fialková. V čele soustavy by měl stát Nejvyšší stavební úřad podřízený vládě.

Svaz měst a obcí ČR však s jeho vznikem nesouhlasí. „Došlo by tím k zásadnímu zásahu do smíšeného modelu veřejné správy. Z hlediska praktického provedení hrozí zánik stavebních úřadů v menších obcích,“ uvádí předseda svazu František Lukl.

Představa centralizovaného stavebního úřadu je podle něj nereálná a nepraktická. „Úředník stavebního úřadu musí znát území, ve kterém rozhoduje. Jedná se hlavně o možnost průběžné i následné kontroly výstavby, zda je vše v souladu se stavebním povolením,“ míní Lukl.

Kdo „mluví“ do výstavby

Ministerstvo pro místní rozvoj minulý měsíc uvedlo, že k věcnému záměru stavebního zákona obdrželo 1 641 připomínek. Mnohé z nich se týkaly změn v rámci toho, kdo bude moct nově do výstavby „mluvit“. Dotčené orgány, hájící například životní prostředí nebo ochranu památek, dnes vydávají ke stavebnímu řízení závazná stanoviska. Nově to budou podle kritiků pouze doporučení.

Hospodářská komora (HK), která věcný záměr stavebního zákona připravila, to odmítá. „Stanoviska všech, kdo je dosud dával, budou i nadále zahrnuta v rozhodnutí stavebního úřadu. Rozdíl je ale v tom, že bude vydáváno jen jedno závazné stanovisko, které v sobě bude zahrnovat všechny dotčené subjekty,“ říká její mluvčí Miroslav Diro.

Podíl HK na přípravě nového zákona se rovněž stal terčem kritiky. Podle komory stavebních inženýrů ČKAIT zákon nahrává developerům, v podobném duchu se vyjádřila také Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Podle ní připravují zákon de facto subjekty, které jím mají být regulovány.

Developeři sobě

„Na obsahové přípravě návrhu věcného záměru se v rozhodující míře podílela Hospodářská komora ČR, tj. podnikatelský svaz, který sdružuje mimo jiné velké stavební a developerské korporace,“ uvedla komise ve svém stanovisku.

Diro obvinění odmítl jako záměrnou mystifikaci. „Jde o snahu znevěrohodnit práce na zákoně a nepodloženou dedukci,“ reagoval. Svědčí o tom podle něj to, že „informace o složení 16 tisíc členů HK a členů 118 asociací, svazů a cechů, které HK zastřešuje, nikdy nebyly a nejsou veřejné“.

Na kritiku naráží také stanovení souhlasu. Návrh nového zákona počítá s tím, že pokud se stavební úřad k žádosti nevyjádří během stanovené lhůty, bude tato žádost přijata. To vítají hlavně stavebníci. Odmítavě se k opatření stavějí odboráři nebo Český svaz ochránců přírody, podle kterých to otevírá prostor ke korupci. „Je rozhodně snadnější docílit, aby příslušný úřad „zapomněl“ vydat rozhodnutí, než aby vydal souhlasné rozhodnutí postavené na nepravdivých, snadno zpochybnitelných údajích,“ uvedli ekologové ve svých připomínkách k věcnému záměru stavebního zákona.

„Dle nového zákona budou úředníci za svá rozhodnutí odpovědní. Tedy tvrzení, že úředníci úmyslně „založí“ spis a nebudou se mu věnovat, bude znamenat, že se z takového jednání budou zodpovídat,“ reagoval za HK Diro. Návrh počítá také s digitalizací povolování stavby, díky níž by měl být celý proces transparentnější.

Podle šéfa developera Trigema Marcela Sourala bude v tomto ohledu důležité zajistit úředníkům potřebné technické vybavení. „Úředníkům bude dlouho trvat, než se s normou seznámí a budou se podle ní řídit. Místo toho může paradoxně zavládnout ještě větší chaos,“ vznáší své obavy Soural.