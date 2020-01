Obce uhájily stavební úřady. Rušit se nebudou, slíbila ministryně Dostálová

Původně mělo pod stát přejít 13 500 úředníků, nyní to bude asi sedm tisíc. Ministerstvo pro místní rozvoj upraví návrh stavebního zákona tak, že úředníci odpovědní za stavební řízení na úrovni obcí nebudou převedeni do nového státního modelu.

Novinářům to po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a šéfem Svazu měst a obcí Františkem Luklem řekla ministryně Klára Dostálová (za ANO). Podle Lukla je ústupek kompromisem, na který budou slyšet i ostatní kritici nové právní úpravy.

Zákon by měl nově zachovat stavební úřady na úrovni obcí. „Pro běžného občana by zůstalo vše tak, jak je, první bod, se kterým by komunikoval, by byl obecní stavební úřad,“ uvedla Dostálová. Dále by ale rozhodovaly státem řízené krajské úřady a centrála. Rovnou na úrovni státu by se měly řešit liniové a velké veřejně prospěšné stavby.

Babiš podle Dostálové trvá na tom, aby zákon vstoupil v platnost 1. ledna 2021. Připomínky ke svému návrhu chce ministryně vypořádat do konce března. Svaz měst a obcí po pondělním jednání už netrvá na tom, aby byl zákon stažen, ale stačí mu jeho dopracování.

„Připravili jsme návrh řešení, že se nebude rozpojovat institucionální model. To znamená, že by se zachoval společný model státní správy a samosprávy na úrovni obcí. Vedle toho by vznikla státní správa a samospráva, která by řešila veřejně prospěšné stavby nebo liniové stavby,“ uvedla Dostálová.

Podle Lukla obcím zůstanou i archivy obecních stavebních úřadů. „Nikam se stěhovat nebudou.“ řekl Lukl.

Česko na úrovni Kamerunu

Dostálová už dříve uvedla, že je dost času na přepracování zákona, a to i v případě, že se zopakuje připomínkové řízení.

Zákon má výrazně zkrátit povolovací řízení u výstavby z více než pěti let na jeden rok. Česko kvůli zdlouhavému řízení vytrvale čelí kritice developerů. Také podle srovnání Světové banky ovšem ČR patří k zemím, kde se vyřízení podkladů, nutných k zahájení stavby, táhne velmi dlouho. Země se umístila na 41. nejhorším místě ze 190 zemí. Povolovací procesy jsou v Česku na úrovni zemí jako Kamerun, Argentina, Východní Timor či Kosovo.

Podle nového stavebního zákona by měla v Česku vzniknout dvoustupňová povolovací soustava v čele s Nejvyšším stavebním úřadem, pod nímž mají vzniknout krajské stavební úřady, které budou mít v obcích pobočky. Nyní je v ČR 730 stavebních úřadů. Nový systém má přinést odbourání velkého počtu razítek a jasné a vymahatelné lhůty.