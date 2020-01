Ministerstvo ladí stavební zákon s městy, shoda je zatím v nedohlednu

„Podařilo se nám vyjasnit si některé neodůvodněné obavy samosprávy ze ztráty svého vlivu nad tím, co se v jejich katastru postaví. Některé paragrafy zákona během připomínkového řízení upravíme tak, aby byla role měst a obcí ještě více posílena,“ komentovala výsledek úterního jednání náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Marcela Pavlová.

Resort hovoří o dohodě, na jejímž základě by obce měly mít například možnost vydávat předběžnou informaci k záměru stavebníka, čímž by v rámci povolovacího řízení získaly větší pravomoci. „Společně s ministerstvem hledáme způsob, jak by zákon v tomto ohledu vyšel obcím vstříc. Ke konkrétnímu znění úpravy jsme však zatím nedospěli,“ říká Martin Kloda, který na úterním jednání zastupoval Prahu.

„Úterní dohoda je pouze dílčím prvkem návrhu stavebního zákona, který nelze považovat za klíčový. Faktický posun lze hodnotit až podle dalších jednání a celkového výsledku,” dodává náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgarová.

Předmětem jednání byla také nová podoba územního plánování, k tomuto tématu se však zástupci ministerstva s městy budou muset sejít znovu. „Obce mají mít samozřejmě v území vliv. Nikoli ale nezákonným působením starostů na stavební úřady, jak se dnes děje. Těší mě, že se s velkými městy shodujeme, že tento vliv má být zajištěn prostřednictvím účastníka řízení a v územním plánování, jak je obvyklé na západě,“ uvedla Marcela Pavlová.

Dva měsíce navíc pro vyřizování připomínek

Města vítají ochotu MMR jednat o nové podobě stavebního zákona. „Zároveň však musím konstatovat, že by dohodě výrazně prospělo, pokud by se obě strany oprostily od vzájemných ataků na téma nekompetentnosti a nezákonného jednání,“ říká Bajgarová.

Program jednání MMR s velkými městy totiž obsahuje řadu dalších bodů. Pracovní skupina, kterou tvoří Praha, Brno, Ostrava, Liberec a Plzeň, podala k návrhu stavebního zákona soubor celkem třinácti připomínek. Svůj postup chtějí velká města koordinovat například se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR).

Ten však návrh stavebního zákona odmítá, a společně se Sdružením místních samospráv ČR (SMS ČR) a Spolkem pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) žádá jeho stažení. „Návrh vykazuje tolik věcných i legislativních nedostatků, že ho nemůžeme považovat za vhodný základ pro rekodifikaci stavebního práva,“ tvrdí předseda SMO ČR František Lukl. V rámci tzv. tříkrálové výzvy svaz žádá MMR o předložení zcela nového návrhu.

K současnému návrhu se sešla řada kritických připomínek také od ekologů či akademiků. Konečný počet připomínek bude podle MMR znám v první polovině ledna, až se roztřídí podle obsahu. V pondělí ministerstvo získalo souhlas premiéra Andreje Babiše (ANO), že může připomínky vypořádávat až do konce března, tedy o dva měsíce déle. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) v úterním rozhovoru s Českou televizí připustila, že mezirezortní připomínkové řízení se může zopakovat. Do Sněmovny by měl návrh stavebního zákona zamířit letos v září.