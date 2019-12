Sazka podala stížnost Evropské komisi, vadí jí zvýšená sazba daně pro loterie

Loterijní společnost Sazka podala k Evropské komisi stížnost kvůli nedovolené veřejné podpoře. Vadí jí, že Sněmovna v listopadu schválila novelu zákona o dani z hazardních her, která zvyšuje sazbu pro loterie z 23 na 35 procent. U ostatních hazardních her ji přitom nechala na stávající úrovni. Sazka to v úterý ČTK sdělila v tiskové zprávě.