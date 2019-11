Zvýšení daně Sazku zaskočilo. Přemýšlí i o zdražení loterií

„Jsme tím navýšením daně tak zaskočení, že ještě nevíme, jak to všechno dopadne. Primárně zdražovat nechceme, je to pouze jedna z možností toho, co se může stát. Chceme zachovat stávající situaci. Ale je možné, že to bude jedna z možností, jak Sazku zachránit,“ řekl iDNES.cz mluvčí Sazky Václav Friedmann.

Svoji nejpopulárnější hru Sportku společnost naposledy zdražovala v květnu roku 2014. Kromě stoprocentního zdražení u Šance zvýšila také cenu jednoho sloupečku sportky z 16 na 20 korun. Celý tiket tak namísto 170 Kč podražil na 220 Kč, což je dosud platná cena. Čtěte Zdražení Sportky o třetinu se zatím vyplácí

„My už jsme za tu dobu mohli zdražit mockrát, ale neudělali jsme to. Nechceme poškodit zákazníka,“ dodal Friedmann.

Loterijní společnost reaguje na středeční hlasování o daňovém balíčku ve Sněmovně. Původní návrh počítal s tím, že se u loterií zvýší sazba daně z 23 procent na třicet. Pozměňovacím návrhem poslance ČSSD Ondřeje Veselého ale daň z loterií vyskočila až na 35 procent.

Do znění zákona sice může ještě zasáhnout Senát, není ale vůbec jisté, že jeho případné úpravy Sněmovna akceptuje.

Kromě vyšších daní pro loterijní firmy zavádí daňový balíček i daň z výher pro obzvlášť šťastné sázející. Z čisté výhry nad milion korun, tedy po odečtení vsazené částky, budou muset zaplatit státu 15 procent na dani z příjmu.

Milionová výhra se tak smrskne o 150 tisíc. A například úspěšný sázkař, který letos v červnu vyhrál v loterii Eurojackpot 1,4 miliardy korun, by musel státu odvést na daních 212 milionů korun. Čtěte Čech vyhrál v loterii Eurojackpot 1,4 miliardy

Podle údajů z poloviny října vzešlo letos ze všech her Sazky zatím 140 milionářů s celkovou výhrou 2,3 miliardy korun. Na Sportku se Šancí připadlo v tu dobu 98 milionářů s celkovou vyhranou částkou 591 539 171 Kč. Jen výhry ze Sportky by tak pro stát při patnáctiprocentním zdanění představovaly výnos 88 milionů korun.