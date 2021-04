Online prodejci potravin v Česku se rozrůstají. Přichází hráč z Itálie

Společnost Everli bude přímou konkurencí pro Košík.cz, Rohlík.cz, iTesco.cz a Tomato.cz, která svůj provoz zahájila minulý měsíc.

Na novém online tržišti s potravinami, mohou zákazníci nakupovat potraviny ze svých oblíbených supermarketů s dodáním ve stejný den, a to prostřednictvím nákupčího Everli. Firma tedy nemá vlastní zboží ani sklad. Podle společnosti je tento způsob služby přínosný nejen pro zákazníky, kteří se čím dál častěji obracejí k nákupu potravin online, ovšem i pro supermarkety a maloobchodníky, kteří se snaží spotřebitelskému chování přizpůsobit, ale kterým vlastní online řešení chybí.

„Vytvořili jsme model, o kterém věříme, že nabízí spotřebitelům bezkonkurenční hodnotu prostřednictvím rozsáhlého přístupu k maloobchodníkům a produktům, které milují, a to i v méně obydlených oblastech. V současnosti jsou tak i maloobchodníci schopní cenově konkurovat online a vybudovat si tak zcela novou spotřebitelskou základnu,“ říká Federico Sargenti, generální ředitel společnosti Everli.



Trochu jiný obchod

Aktuálně lze nakoupit online z obchodů Billa, Albert, Kaufland, Tesco a Globus. Veškerý sortiment prodejců lze přesunout do online prostředí během 3 až 4 týdnů. V současné době pak e-shop pokrývá většinu území Prahy a brzy se chystá do dalších měst v Česku, především do Brna a Ostravy. U objednávek nad 800 korun bude doprava zdarma, jinak za poplatek 49 korun.



Logistický model Everli poskytuje více než tisíce nákupčích, kteří zvládnou doručit i objemné celotýdenní nákupy. Vzhledem k tomu, že logistický model nevyžaduje centralizovaný sklad ani kamiony, jeho flexibilita umožnila společnosti jako první nabídnout službu doručování potravin ve stejný den i v oblastech s malou a střední hustotou zalidnění, ve kterých služby ostatních online prodejců doposud nebyly.

Italové dobývají Evropu

Zkraje uplynulého roku zahájila společnost Everli expanzi do Evropy, konkrétně sousedního Polska, které nyní generuje 20 procent z celkového počtu objednávek, v posledních dnech úspěšně expandovala i do České republiky a Francie. Diverzifikovala svůj byznys model, který se posunul od obchodních poplatků placených maloobchodníky a poplatků za doručení placených zákazníky k poskytování vlastních reklamních a propagačních služeb firmám s rychloobrátkovým zbožím.

Vstupu nové společnosti na český trh si všiml i Tomáš Čupr, zakladatel společnosti Rohlík.cz, a na svém Twitteru to komentoval slovy: „Everli jde do ČR. Tak my teda jdeme do Itálie. Stay tuned :))“