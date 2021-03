Kofein na kolečkách a baristou přes noc. Británie zažívá kávovou renesanci

Kávoví giganti jako Costa Café nebo Starbucks počítají v současnosti kvůli uzavření provozoven velké ztráty. Pohotové pojízdné kavárny jsou při hledání svých zákazníků rychlé, a především efektivní. Když zákazníka nemají, jednoduše jedou jinam. A proto profitují, píše portál BBC News.

Hovoří o tom i příklad osmadvacetiletého Jamese Kinga, který pracoval jako barista v jednom kavárenském řetězci v Brightonu. K prvnímu březnu 2020 však svou pozici opustil a rozhodl se provozovat první vlastní pojízdnou kavárnu. O správném načasování svého rozhodnutí zprvu neměl nejlepší mínění.

„Jakmile udeřil na Ostrovy první lockdown, velice brzy jsem na místě poblíž vlakového nádraží o svou stálou klientelu přišel,“ říká mladík. Na vládní podporu samozřejmě neměl nárok, protože byl v byznysu teprve nováček. „Místo, abych podnikání vzdal, rozhodl jsem se nabízet kávu zdarma zdravotnickým pracovníkům v brightonských nemocnicích,“ vzpomíná kavárník James.

Nejprve si pomohl crowdfundingovou kampaní, později mu dodavatelé začali nabízet produkty zdarma. Jeho bohulibého byznysu si brzy povšimla samotná NHS (National Health Service – národní zdravotní služba) a nabídla mu pronájem stálého místa před místní nemocnicí. Byznys se Jamesovi rozjel, a tak nyní přemýšlí o druhé pojízdné kavárně.

„Koronavirová krize moje podnikání neskutečně nastartovala,“ říká James a dodává, že malí prodejci kávy se museli urychleně adaptovat na prodej přes ulici, ale podle něj právě na tom byznys stojí. „Pojízdná kavárna si vás najde sama,“ říká.

Novou příležitost k podnikání v kavárenském byznysu našli i další malí prodejci. Někdejší moderátor z rádia ve Fleetu Matt Vaughn rozjel svůj byznys v září roku 2020 a experimentů se rozhodně nebál. Založil firmu jménem Calebs Coffee, a také začal své zákazníky vyhledávat na vlastní pěst objednávkovou a rozvážkovou službou. Náklady však brzy převýšily výdělky, takže přemýšlel, že to vzdá.



„Realisticky vzato, za hodinu jsem byl jsem schopen obsloužit maximálně pět až šest adres, čas jsem ztrácel přesuny i samotnou přípravou nápojů,“ přiznává Matt. Proto musel hledat jiné způsoby prodeje. „Kafe rozvážím, ale už pouze na večírky nebo narozeninové párty,“ říká Matt.



Jeho pojízdná kavárna nyní pendluje pouze mezi dvěma stanovišti a dokázala si na nich najít stálé zákazníky mezi kolem proběhnuvšími i místními. Nyní se snaží rozšířit nabídku i o zákusky nebo horkou čokoládu a zákazníci to oceňují.

Malí, ale rychlí

„Velké kavárenské řetězce poprvé po dvaceti letech zaznamenaly od počátku prvního britského lockdownu pokles prodejů až o 40 procent,“ říká analytik marketingové společnosti Allegra. Britové ročně vypijí okolo 30 miliard šálků kávy, odhaduje jiná statistika. Většina z tohoto čísla se však netýká prodeje v kamenných provozovnách.

Prodeje jídla a nápojů online během karantény raketově narostly a na této vlně se svezla i káva. Lockdown rovněž ukázal, že mnoho lidí, kteří jsou ve svých domovech na home officech, se takřka přes noc přerodilo v amatérské baristy. Příprava kávy doma se stala během koronaviru další aktivitou Britů, která roste na oblibě.

I z tohoto důvodu si nyní mnou ruce také prodejci balené kávy. Už během prvního britského lockdownu její prodeje stouply o 74 procent, nicméně na tomto trendu nevydělaly tentokrát pouze supermarkety anebo velké kávové řetězce.

Během koronavirové krize zaznamenaly obrovský nárůst aktivit i specializované kávové firmy. Například společnost Dog and Hat Coffee, která vznikla v roce 2017 v Yorku, nabízí každý měsíc zákazníkům mix kávových zrn ze čtyř různých britských pražíren. Zatímco před koronavirem měla pouhou stovku zákazníků, nyní se jejich počet několikanásobně zvýšil.

„Nyní máme kolem tisícovky zákazníků,“ raduje se spoluzakladatelka firmy Su Morganová. „Byl to rok jako na horské dráze, naše podnikání jednoznačně nakopl až lockdown,“ přiznává.

To Dani McFerrinová z Belfastu provozovala osm let vlastní studio grafického designu, ale zakázky s příchodem koronaviru přestaly přicházet. „I když jsem měla při tom pomyšlení břichabol, musela jsem si během lockdownu rázem najít jiné uplatnění. Proto jsme se třemi přáteli rozjeli firmu jménem The Belfast Coffee Company,“ říká podnikatelka.

Nikdo ze začínajících podnikatelů neměl s kávovým byznysem zkušenosti, ale každý z nich toužil takzvaně dělat na svém. Firmu rozjeli v říjnu, a už nyní dodávají zrnkovou kávu do osmi prodejen v Severním Irsku. Dosud podle slov jedné ze zakladatelek prodali 5 000 balení zrnkové kávy, některé z nich dokonce až do Austrálie nebo Spojených států. Tamní zákazníci si je našli na sociálních sítích.

Dani se mezitím restartoval i její byznys v grafickém designu, a tak má podnikatelka co dělat, aby obě záliby skloubila. Celý její tým pracuje v podstatě zadarmo, veškeré výdělky okamžitě reinvestují.

„Zpočátku to byl pouze bláznivý nápad a my se pořád z úspěchu nemůžeme vzpamatovat,“ říká Dani. „Rozhodně jsme nebyli připraveni na to, jak se to celé rozjede,“ dodává. Lockdown je podle ní fantastickou příležitostí, jak se „přeskupit, uvažovat jinak a hlavně fungovat za hranicemi zažitého.“

Na velmi těsně zaplněném britském trhu se jednotliví kávoví podnikatelé snaží nabídnout to, co ostatní nemají. Ať už jde o nezvykIé pražení či co nejkratší dobu mezi ním a dodávkou k zákazníkům tak, aby byla káva během přípravy co nejčerstvější. Například londýnská kavárna Balance Coffee staví na co nejetičtějším řetězci dodavatelů. Během posledních tří měsíců se počet jejích zákazníků ztrojnásobil.

Rýsuje se nová norma?

„Jakmile lockdown pomine, počet samozvaných domácích kavárníků se rozhodně zase sníží. Prodeje zrnkové kávy v supermarketech i kávy v řetězcích pak pravděpodobně znovu poletí vzhůru,“ soudí Amy Pricová, potravinová a nápojová analytička společnosti Mintel.

I tak je však přesvědčena, že co se týče kávy, současná koronavirová situace nastolila pro britskou společnost obrovské změny. Stále tu podle ní zůstanou lidé, kteří i doma budou chtít docílit zážitku, jež jim donedávna byly schopny poskytnout pouze kavárny.

I když pandemie koronaviru ukončila nebo omezila činnost mnoha podnikatelů, rozhodně nenarušila náklonnost Britů ke kamenným kavárnám. Přestože jejich prodeje v centrech měst a na dopravních uzlech propadly, ve skutečnosti musela úplně zavřít pouhá 2 procenta těchto kaváren.

Některé z takových podniků musely operativně otvírat drive-iny, objednávkovou službu po internetu anebo rozvoz do domácností a za to se od britské vlády dočkaly mnoha úlev, například na daních. Jakmile se situace jen trochu zlepší, právě tyto podniky budou ve vynikající pozici a podle analytiků brzy znovu ovládnou trh. „Než se tento sektor plně zotaví z koronavirové krize, potrvá to nejméně tři další roky,“ soudí analytik společnosti Allegra.

„Malí podnikatelé však díky krizi dostali velice užitečnou obchodní lekci. Zatímco velcí hráči na ni doplatili a jen těžko reagovali na nové požadavky zákazníků, ti malí se s touto situací poprali na jedničku,“ říká podnikatelka Dani McFerrinová. „Po pandemii už to nebude jako dřív, s tím musí ti velcí počítat,“ dodává pro BBC News podnikatelka.