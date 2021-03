Na trh vstupuje nový online supermarket. Tomato.cz nabídne i asijské speciality

Společnost bude přímým konkurentem pro již zavedené hráče na trhu, jako jsou Rohlík.cz, Košík.cz a iTesco.cz. Svoji nabídku zakládá na dostupných cenách běžného sortimentu i na specializovaném sortimentu, jako jsou světové cukrovinky a originální asijské suroviny.

„Prozatím máme v nabídce přes 15 tisíc druhů produktů a v nejbližších měsících plánujeme nabídku rozšířit i o chlazené, mražené a čerstvé potraviny,“ dodává generální ředitel online supermarketu Viktor Mai.



V současné době je pro mnoho lidí, kteří jsou v karanténě možnost online nákupu mnohdy jediným způsobem, jak si obstarat potřebné zboží.

„Řadu z nich ale odrazuje cena, která je často vyšší než při běžném nákupu v supermarketu. Chceme dát lidem možnost, aby si výhodně a pohodlně nakoupili do zásoby. Na Tomato.cz nakoupí veškeré trvanlivé potraviny a běžnou domácí drogerii za stejné nebo lepší ceny než v běžných supermarketech,” přibližuje koncept nového online supermarketu Viktor Mai.

V první fázi bude společnost své služby poskytovat pouze na území Prahy, ve spolupráci s rozvozovou službou DoDo. Podle slov vedení společnosti chce Tomato.cz vyřešit obvyklé slabé místo s problémy spojené s dovozem.



„DoDo má s rozvozem potravin v České republice bohatou zkušenost a na trhu dobré jméno. Zaváží online objednávky velkých kamenných řetězců, online supermarketů i sítí rychlého občerstvení. Službu nám navíc přizpůsobil opravdu na míru,” komentuje výběr dopravce Viktor Mai.



Do budoucna má společnost v plánu rozšířit rozvoz i do středních Čech a postupně do celé republiky.