Kurzarbeit zůstává v nedohlednu. Maláčová chce prodloužit Antivirus do dubna

13:30

Vládní program Antivirus, jímž stát přispívá firmám zasaženým pandemií na mzdy, by se mohl prodloužit do konce dubna. Vláda to projedná v pondělí, uvedla po jednání tripartity ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Nově by firmy měly mít nárok na podporu pouze za zaměstnance, kteří u nich pracují přes tři měsíce.