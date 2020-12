Ekonomové: Penzijní reforma je neudržitelná, návrh Maláčové je spíš kampaň

Kromě minimálního důchodu 10 tisíc korun by reforma přinesla bonus za vychované děti, aby tak systém neznevýhodňoval ženy. Lidé z náročných profesí by měli do penze odcházet dříve. Návrh též zkracuje povinnou dobu pojištění z 35 na 25 let. V prvních pěti letech by reforma vyšla na 25 miliard korun.



Reforma navrhuje zapojit do důchodového systému i daně, to znamená nefinancovat ho jen ze sociálního a zdravotního pojištění. Budoucím vládám to dává určitou možnost nastavit si parametry systému tak, jak jim to z hlediska politických preferencí vyhovuje. Helena Horská hlavní ekonomka Raiffeisenbank

Návrh důchodové reformy dává smysl. Reflektuje totiž některé návrhy a komentáře mezinárodních organizací, jako je OECD. Například navrhuje zapojit do důchodového systému i daně, to znamená nefinancovat ho jen ze sociálního a zdravotního pojištění. Budoucím vládám to dává určitou možnost nastavit si parametry systému tak, jak jim to z hlediska politických preferencí vyhovuje.

Myslím si, že jde o docela flexibilní, přizpůsobivý systém, který by mohl fungovat. Zároveň nejsou odhadované náklady na navrhovanou důchodovou reformu tak markantní, jako například náklady Senátem schválené a do Poslanecké sněmovny poslané daňové rošády. Zásadní problém ovšem je, že vláda se na tomto návrhu neshodla, nepřijala ho a nemíní ho prosadit.

Chápu, že žádný politik nechce říkat, že kdo si nebude spořit, prožije stáří o chlebu a vodě, ale bylo by to v rámci diskuze o důchodové reformě férové. Lukáš Kovanda hlavní ekonom Trinity Bank

První problém návrhu je, že nejenže nemá podporu napříč politickým spektrem, což by mělo být podmínkou důchodové reformy, ale nemá podporu ani na úrovni koalice. Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že tato vláda penzijní reformu neschválí, čímž trochu devalvuje úsilí komise. Návrh tak může vyznít do vzduchoprázdna.

Návrh příliš neřeší, kde se na to všechno vezme, spíš zase jen slibuje. Řekl bych, že je to trochu začátek politické kampaně sociální demokracie. Návrh je samozřejmě hezký, sociálně citlivý, ale pokud se ptáte, zdali je i udržitelný, tak není. Dobrým zdrojem příjmů penzijní reformy by mohl být posun odchodu věku do důchodu. S tím by podle mého názoru neměla problém ani důchodová komise.

V návrhu též není to nejdůležitější, tedy snaha zainteresovat občany, aby si už od zhruba třiceti let na důchod spořili. Systém je musí motivovat ke spoření, vytvářet povědomí, že už od mladého věku je třeba myslet na zajištění ve stáří. Chybí mi tam více apelu na odpovědnost lidí. Chápu, že žádný politik nechce říkat, že kdo si nebude spořit, prožije stáří o chlebu a vodě, ale bylo by to v rámci diskuze o důchodové reformě férové.

Jediným řešením je zvýšit věk odchodu do důchodu. Politici však bohužel nemají odvahu prosazovat něco tak nepopulárního. Štěpán Křeček hlavní ekonom BH Securities

Navržená důchodová reforma je finančně nákladná a zatěžovala by veřejné rozpočty. Současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný. Tento problém rozhodně nevyřešíme tím, že budeme dále navyšovat náklady důchodového systému. Jediným řešením, které doporučují i mezinárodní organizace, je zvýšit věk odchodu do důchodu.

Politici však bohužel nemají odvahu prosazovat něco tak nepopulárního. Návrh lze označit za mrtvě narozené dítě, které s největší pravděpodobností nikdy nebude uvedeno do praxe. Spíše než o reformu důchodů jde o preference ČSSD. Proto se návrh podbízí nízkopříjmovým skupinám obyvatel a dělnickým profesím.



Rozdělení jednoho pilíře na dva více peněz nevytvoří. Ve všech variantách dochází k výraznému růstu výdajů na důchody, aniž by bylo specifikováno, jak budou pokryty. David Marek hlavní ekonom Deloitte

Navrhované změny důchodového systému řeší mnohé, bohužel nikoli to nejdůležitější, dlouhodobou finanční udržitelnost. Rozdělení jednoho pilíře na dva více peněz nevytvoří. Ve všech variantách dochází k výraznému růstu výdajů na důchody v relaci k HDP, aniž by bylo specifikováno, jak tyto náklady budou pokryty. Nejspíše se spoléhá na postupné parametrické úpravy, případně využití jiných daní.