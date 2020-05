Krize nekrize, zdražování bytů nebere konce, vyplývá z cenové mapy

Nejdražší byty jsou dlouhodobě v hlavním městě. Průměrná cena za metr čtvereční se v Praze v dubnu vyšplhala na téměř 107 tisíc Kč u novostaveb, přičemž stotisícový milník atakují i takzvané second-handové byty. Společnost CeMap k těmto číslům dospěla analýzou nabídkových cen, přičemž za hranici mezi novostavbou a second-handem považuje stáří nemovitosti 10 let.

Starší pražské byty zdražily za poslední rok o 14,8 procenta, novější o 10,5 procenta. Z nejnovějších dat CeMapu vyplývá, že růst cen se nezastavil ani po vyhlášení nouzového stavu. „Na trhu vzniklo očekávání, že budou prodávány byty, které byly používány ke krátkodobému pronájmu, pod cenou. Zatím se toto očekávání nenaplnilo,” říká Jarmila Rádlová z realitní kanceláře Keller Williams. Větší korekci v Praze však očekává koncem letošního roku.



Za poslední rok zdražily jak novější, tak starší byty ve všech krajích. U novostaveb eviduje CeMap největší procentuální nárůst v Plzeňském, Ústeckém a Zlínském kraji. „Plzeňský kraj patří díky své strategické poloze mezi atraktivnější. Mladé rodiny hledající byty v Plzni, díky její vybavenosti a dostatečné nabídce práce, preferují právě novostavby,” vysvětluje Ondřej Hon z CeMapu.



Srovnatelný růst vykázal Zlínský kraj, v němž v posledních letech vzniklo mnoho nových pracovních míst, což podle tamních makléřů přitáhlo mladé lidi z celé ČR. „Na zlínsko se začali stahovat i úspěšní Slováci, kteří to nemají daleko. To nastartovalo zájem hlavně o nové byty,” dodává Miroslav Zvonek z místní realitní kanceláře Agentura Zvonek.

Dojíždění vlakem do Prahy

Ceny bytů ve starší zástavbě momentálně rostou rychleji, než je tomu u novostaveb, za poslední tři roky stouply v průměru o 46 procent, přičemž jen v loňském roce to bylo 15 procent. Za poslední rok zdražily hlavně ve Středočeském, Jihočeském a Ústeckém kraji.

Do Středočeského kraje, zejména do obcí v dojezdové vzdálenosti od Prahy, to táhne lidi, kteří na bydlení v hlavním městě nedosáhnou. Podle Jiřího Rájka z ERA Reality jde především o lokality, z nichž lze do Prahy dojíždět vlakem. Ceny však rostou i v dalších středočeských městech. „Kladno zaznamenalo mezi lety 2017 a 2020 růst z 31 tisíc na 46 tisíc korun za metr čtvereční. Při nižším cenovém základu tohoto okresního města to je zhodnocení o 48 procent,” říká Jan Štohanzl z realitní kanceláře Re/Max G8.

Překotný růst cen nemovitostí v Ústeckém kraji, v němž jsou stále v rámci ČR jedny z nejlevnějších, je pak podle Štohanzla zkreslený snahou o prodej některých horských apartmánů poblíž Klínovce. „Například v Loučné pod Klínovcem se je snaží developer prodat za 90 tisíc korun za metr. Z prosté statistiky by si tedy laik mohl udělat mylný obrázek o boomu cen v Ústeckém kraji, ač se v reálu žádný nekoná,” vysvětluje Štohanzl.

Méně turistů, levnější nájmy

Zájem Čechů o vlastní bydlení výrazně nesnížila ani koronavirová krize. U hledání nemovitostí sice zaznamenal portál Reality.iDNES.cz propad „ze dne na den” o 50 až 60 procent, nyní se však dle jeho zástupců situace vrátila do normálu. „Máme potvrzené i od našich partnerů, že se trh vrátil do původních kolejí. Dnes je počet poptávek zhruba o deset procent níže než v lednu nebo únoru, ale stále je vyšší než ve stejném období v roce 2019,” popisuje Jiří Knechtl.

Zřejmě nejvýrazněji ovlivnil koronavirus realitní trh v centru Prahy, kde vzhledem k absenci zahraničních turistů zejí byty pronajímané přes služby typu Airbnb prázdnotou. „Praha 1 je jediný trh, který na to těžce doplatil. Nájmy zde klesají i o desítky procent, zatímco ostatní městské části si cenu drží,” říká generální ředitel Next Reality Robert Hanzl.

Samotné ceny pražských bytů však podle něj neklesnou. „Bytů v Praze je obecně velice málo, aby se uspokojila poptávka, muselo by se jich na trhu objevit 10 tisíc ročně, což se nestane, jelikož je nemá kdo stavět,” tvrdí Hanzl. Loni se jich v hlavním městě dokončilo 6 002, vyplývá z dat Českého statistického úřadu.