PŘEHLEDNĚ: Nájemní prázdniny aneb Jak odložit placení za byt

1. Kdo může požádat o odklad nájmu?

O odložení platby nájemného může požádat kdokoli, kdo v důsledku mimořádných vládních opatření přišel o příjem nebo jeho část. Pokud nedojde k dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem (například na splátkovém kalendáři), může nájemce využít zákonné ochrany. Musí však výpadek příjmu doložit potvrzením od úřadu práce. Úřad takové potvrzení vystaví například na základě dokladu o ztrátě zaměstnání, překážkách na straně zaměstnavatele či ošetřovném.

Čím lze doložit výpadek příjmu pro úřad práce Doklad o ztrátě zaměstnání

Doklad o překážkách na straně zaměstnavatele

Doklad o ošetřovném

Doklad o nařízené karanténě nebo o onemocnění covid-19

Doklad o uzavření provozovny

Doklad o přerušení nebo ukončení živnosti

Doklad o vyplaceném kompenzačním bonusu pro OSVČ

Žádost o vyjádření Úřadu práce ČR - o tom, že žadatel je v době po 12. březnu veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o vyplaceném příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení, případně mimořádné okamžité pomoci vyplacené v souvislosti s mimořádnými opatřeními Zdroj: Úřad práce ČR

2. Jak se podává žádost o potvrzení?

Potvrzení o výpadku příjmu může vydat jakékoli pracoviště Úřadu práce ČR, úředníci však doporučují, aby se žadatel obrátil na příslušný úřad dle adresy jeho bytu. V žádosti je kromě rodného čísla nebo adresy bydliště nutné přesně vymezit období nájmu, jež se má odložit.



Vzor žádosti je k dispozici na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. Je možné ji podat e-mailem (se zaručeným elektronickým podpisem), poštou, nebo osobně odevzdat na podatelně úřadu práce.

3. Kolik měsíčních nájmů je možné odložit?

Ochrana nájemníků se vztahuje na období mimořádných vládních opatření, která platí od 12. března. „Doba, během které může dojít k prodlení, aby se na nájemce vztahovala ochrana před výpovědí z důvodu neplacení nájemného, končí dnem následujícím po skončení mimořádného opatření při epidemii. Nejpozději 31. července 2020,“ upřesnil vedoucí tiskového oddělení resortu Vilém Frček. Nouzový stav, který vláda vyhlásila kvůli šíření nemoci covid-19, ale zřejmě skončí už 17. května.

Pokud se nájemník rozhodne platbu odložit, bude nicméně muset hradit také úrok z prodlení. Možnost odkladu se netýká záloh na úhradu služeb spojených s bydlením, například na energie či vodu.

4. Dokdy je potřeba odložené nájmy doplatit?

Odloženou sumu nájemce musí splatit nejpozději do konce letošního roku. Pokud tak neučiní, pronajímatel mu může dát výpověď z nájmu bez výpovědní lhůty.

Kritici zákona upozorňují na to, že pokud lidé odklad využijí, budou muset na konci roku naráz uhradit několikanásobek běžného nájemného. „Mnozí nájemníci si to vezmou jako nájemní prázdniny, přestože zákon explicitně neříká, že nájmy platit nemusí. Během několika měsíců se pak spousta lidí dostane do neřešitelné situace, dluhové pasti a utečou do insolvence,“ upozorňuje Milan Křeček, místopředseda Občanského sdružení majitelů domů v ČR.

Na zákon, který Sněmovna v dubnu schválila navzdory nesouhlasu Senátu, podali někteří senátoři ústavní stížnost.

5. Existuje možnost, jak dát nájemci výpověď?

Zákonná ochrana se vztahuje pouze na osoby, kterým chybí peníze kvůli koronavirové epidemii. „Pokud lidé porušují nájemní smlouvu a nemá to nic společného s jejich finanční situací, tak samozřejmě výpověď dostat mohou,“ uvedla nedávno ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) v rozhovoru pro MF DNES.

6. Může nyní pronajímatel nájemné zvyšovat?

Ne. V návaznosti na omezení výpovědí schválila vláda také moratorium na nájmy během mimořádných opatření.