Vláda kývla na zrušení daně z nabytí nemovitosti, měsíční čekání je u konce

„Po velice dlouhé debatě se vláda usnesla na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí,” prohlásila po čtvrtečním jednání kabinetu ministryně Schillerová. Dohodě doposud bránily výhrady vládní ČSSD, také postoje členů Národní ekonomické rady vlády (NERV) se ohledně návrhu ministerstva financí rozcházely.

Opatření bude mít zpětnou účinnost a bude se týkat lidí, kteří dokončili vklad své nemovitosti na katastr během prosince 2019 nebo později. „Lhůta pro podání přiznání a zaplacení této daně byla do 31. března, tuto lhůtu jsem odložila do 31. srpna. Ze všech těchto převodů už se daň z nabytí platit nebude a pokud to někdo, kdo spadal do této skupiny, zaplatil, tak mu tato daň bude vrácena,” upřesnila Schillerová.

Podle původních plánů resortu financí mělo být zrušení daně spojeno také se zrušením možnosti odečítat úroky z nových hypoték od základu daně z příjmu. Podle Schillerové však tyto daňové odpočty zůstanou zachovány až do konce roku 2021. „Chceme, aby během tohoto složitého období tato možnost ještě existovala,” řekla ministryně.

Prodlouží se také lhůta, během níž je nutné při prodeji nemovitosti se ziskem platit z cenového rozdílu daň z příjmu, a to z pěti na deset let. „Týká se to nemovitostí pořízených po prvním lednu 2021 a netýká se to nemovitostí, kde mají občané trvalé bydliště. Tam je lhůta dva roky, to zůstane,” uvedla Schillerová.

S návrhem na zrušení daně z nabytí nemovitosti přišla šéfka resortu financí 29. března, většina zástupců realitního trhu jej označila za správný krok. Od té doby se však řada probíhajících prodejů nemovitostí zasekla, jelikož kupující vyčkávali, zda budou muset čtyřprocentní sazbu hradit.