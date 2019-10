Unikátní dílo Mistra vyšebrodského oltáře jde do dražby za desítky milionů

18:41 , aktualizováno 18:41

Středověký deskový obraz s námětem Zvěstování Panně Marii, který odborníci připisují Mistru vyšebrodského oltáře, půjde do aukce. Měla by se konat ještě letos, kdo dílo bude dražit, zatím není jasné. Podle informací iDNES.cz by to mohla být aukční síň Sotheby’s a licitace by mohla proběhnout v Praze. Potenciálním zájemcem je český stát a cena díla se bude pohybovat v desítkách milionů.