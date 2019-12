Státu dvakrát utekla koupě Mistra vyšebrodského oltáře. Chce se polepšit

18:06 , aktualizováno 18:06

Český stát v posledním půlroce dvakrát promeškal unikátní příležitost. Nabídla se mu totiž možnost koupit dvě díla Mistra vyšebrodského oltáře, první v soukromém jednání a druhé v aukci. Ani v jednom případě však neuspěl. Podle ministerstva kultury za to může špatná strategie. Propříště by to chtělo se polepšit.