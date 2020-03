Na co máte nárok během koronavirové krize? Maláčová upřesní práva zaměstnanců

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Kromě nich vystoupí na tiskové konferenci ministerstva práce také generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.

Vláda v pondělí schválila tzv. kurzarbeit pro firmy, na které dopadla omezení kvůli šíření koronaviru. Stát jim uhradí 50 až 80 procent vyplácené mzdy podle důvodu omezení výroby či služeb. Podpora má zmírnit dopady krize a bránit propouštění.

Pokud firma nemůže přidělovat práci lidem, protože minimálně 30 procent jejich kolegů je v karanténě či na ošetřovném, měl by stát uhradit 80 procent plného výdělku. Při omezení výroby kvůli nedostatku surovin a jiných vstupů dostává pracovník aspoň 80 procent svého příjmu. Stát by měl z toho uhradit 50 procent. Polovinu by měl platit i při výpadku produkce kvůli poklesu poptávky, kdy zaměstnanec pobírá minimálně 60 procent výdělku.

Živnostníkům vláda odpustí minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, a to na půl roku od března do srpna. Odbory však žádají, aby stát odpustil sociální a zdravotní odvody také zaměstnancům a převzal za ně v krizi na tři měsíce placení pojistného. Odborová konfederace upozornila, že kvůli výpadku příjmu řada lidí může skončit v dluzích a exekucích.

Podle Maláčové tento týden vláda dostane návrh přesných pravidel. Program se pak vyhlásí 1. dubna. Zatím platí pro březen, pak by měl podle potřeby pokračovat. Vláda by měla projednat také „pozitivní motivační bonus“ pro firmy, které dál přes nynější překážky plně fungují.

Stát bude také vyplácet ošetřovné za celou dobu uzavření škol kvůli koronavirové krizi, a to rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu, i zpětně. Návrh zvláštního vládního zákona, který to předpokládá, ve středu zrychleně schválil Senát, prezident Miloš Zeman by ji mohl podepsat ve čtvrtek.