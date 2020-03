Růst platů končí, hlavně teď nepropouštět. Nový rozpočet má udržet místa

Poslanci v úterý zrychleně schválili změnu státního rozpočtu a dalších pět novel zákonů, které mají pomoci zmírnit následky koronakrize. Návrh počítá s pětinásobným schodkem oproti původnímu plánu. Schodek rozpočtu by se tak měl letos propadnout do 200miliardového minusu. Cílem je udržet pracovní místa a zachovat lidem příjem.