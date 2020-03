Černý scénář: až polovina restaurací může skončit, nemají finanční rezervy

Podle Igora Třeslína, ředitele firmy Storyous, která dodává restaurační systémy, může být pro mnoho restauratérů současná situace likvidační, i kdyby trvala jen měsíc. Skončit by podle něj mohla až polovina z nich.

„Pro záchranu restaurací bude klíčové odpuštění odvodů za zaměstnance ze strany státu v řádu jednoho roku. Pro znovunastolení poptávky zase potřebují, aby všechny služby a produkty v gastronomii byly přeřazeny do desetiprocentní sazby DPH se snížením na 5 procent v prvním půlroce po znovuotevření. V jiném případě hrozí, že až polovina gastro podniků po Velikonocích znovu neotevře,“ říká Třeslín.

Důvodem je i to, že sektor gastronomie operuje s mnohanásobně nižšími maržemi než jiná odvětví a není proto prostor na tvorbu finanční rezervy.



Značně pesimistický je i Václav Stárek, předseda Asociace hotelů a restaurací. „Pokud by nucené uzavření mělo trvat delší dobu, dejme tomu do června, opravdu by toto hrozilo. Část provozů by poté mohla opět vzniknout. Je to však hypotetická možnost,“ řekl iDNES.cz.

V České republice působí přes dvacet tisíc podnikatelů ve stravování a pohostinství. Česká republika patří v počtu hospod na obyvatele k premiantům v Evropě. Mezi podniky je tedy obrovská konkurence. I proto je nynější situace pro mnohé z nich velmi dramatická.

Z více než tří tisíc podniků, kterým Storyous dodává pokladní systémy, jich má otevřeno pouze 398, tedy 13 procent a tržby se propadly o 92 procent. Podniky proto podle šéfa Storyous nutně potřebují pomoc od státu.

„Pro záchranu restaurací bude klíčové odpuštění odvodů za zaměstnance ze strany státu v řádu například dvou let. Podobně to dělá francouzská vláda pro začínající technologické společnosti věnující se vývoji a inovacím,“ dodal Třeslín. Tvrdí, že by pomohlo i zrušení EET. K tomu se však vláda nechystá, v plánu má jen odsunout poslední dvě vlny, které mají dopadnout například na řemeslníky.

Jídlo nemá kdo rozvážet

Část restaurací se snaží výpadek tržeb zmírnit rozvozem jídla domů, například prostřednictvím rozvážkových služeb. Ty jsou však přehlcené. „Velkým problémem jsou i výpadky služeb doručování jídla, které se potýkají s nedostatkem kurýrů. Jednotlivým restauracím pak vypínají přístup k službám rozvozu i několikrát denně a nedokážeme tak vůbec plánovat provoz,“ svěřil se Karel Krämer z restaurace Radegastovna - Vinárna u Šebestiána.

Sektor by uvítal vládní opatření, která restauratérům pomohou s úhradou mezd, nájmů, energií nebo faktur pro dodavatel i také sociálního a zdravotního pojištění. Momentálně mohou podnikatelé využívat úvěr COVID, o který byl mnohem vyšší zájem, než jaká byla rozpočtovaná částka. Počátkem dubna se spustí další kolo v objemu až 30 miliard korun. Vláda schválila i náhradu mezd za zaměstnance. Diskutuje se také o odkladu plateb sociálního a zdravotního pojištění.

Vládou schválený program Antivirus zajišťuje 100procentní náhradu mezd zaměstnancům resturací a dalších podniků, které se na základě krizového opatření uzavřely, 20 procent však doplácí majitel restaurace, což může být podle Stárka problém. „Státní injekce musí být vyšší, daně by se neměly jen posouvat, ale promíjet,“ říká.

Průzkum společnosti Edenred tvrdí, že v minulém týdnu prodeje restauratérů klesly o 80 procent. Nejvíce lidé nakupovali jídlo domů na konci pracovního týdne.

Restauratérům se v omezené míře snaží pomoci i rozvozové firmy, které z restauračních služeb žijí. Společnost Uber Eats dnes oznámila, že podnikatelům uleví balíčkem opatření, který zahrnuje doručení zdarma pro všechny restaurace, zrušení registračního poplatku pro podniky, které chtějí vstoupit na platformu, a nový systém denních výplat.

Přímý konkurent Uberu, tuzemská společnost Dáme jídlo, zrychlila procesy spojené se zalistováním nových restaurací do své nabídky a také výplatu peněz. „Poplatek za registraci restaurace na platformě Dáme jídlo nemáme a nikdy jsme neměli,“ uvedl ředitel Filip Fingl.

