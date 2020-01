E-shop s dálničními známkami uděláme zdarma. Na webu se objevila nová výzva

„Rozhodli jsme se, že příští víkend zorganizujeme veřejný hackathon a celý systém e-shopu na dálniční známky zdarma naprogramujeme, spustíme a v pondělí nabídneme státu za účasti médií! Chceme dokázat, jak absurdní je zadat zakázku za 401 milionů, když to pár schopných lidí dokáže udělat za víkend. Bude to drama!,“ uvedl Tomáš Vondráček na sociální síti LinkedIN.

Sám je majitelem české pobočky reklamní agentury WMC Grey, digitální agentury Actum a také firmy yachting.com. „Tato zakázka musí být zlomová, ať už dopadne jakkoliv. Už nikdy se k našim společným penězům nikdo nesmí chovat tak, jak nyní předvádí stát!“ dodal.

Jeho výzva zaujala i samotného premiéra Andreje Babiše. Ten na svém Twitteru uvedl, že zve autora výzvy v pondělí na schůzku. Redakce iDNES.cz zjišťuje, zda nabídku Vondráček přijal.

Babiš se k zakázce e-shopu na dálniční známky za 401 milionů vyjadřoval v pátek. „Od počátku je to špatně. Mně se to hrubě nelíbí. Myslím, že to bylo tak zorganizované a vypsané, že by to mělo být zrušeno,“ uvedl.

Kritika ze strany šéfa vlády však zřejmě ministra dopravy Vladimíra Kremlíka nerozhodila. Sám totiž nepočítá s tím, že by zakázku zrušil. Místo toho uvedl, že bude jednat se Státním fondem dopravní infrastruktury a hledat s ním cestu pro její zlevnění.

E-shopy už známku nabízejí

Zatímco nad budoucím nový obchodem pro dálniční známky visí nyní velký otazník, příležitosti se chytili jiné e-shopy.

Elektronická dálniční známka pro příští rok se tak například objevila na obchodě Alza.cz. „S dálniční známkou od Alza.cz jedete za minutu!“ píše se u kupónu. „Těšíme se,“ píše se na e-shopu dále. Známku nicméně není možné koupit. Její cena je stanovena na obvyklých 1500 korun za roční kupon.

Babiš pro iDNES.cz uvedl, že by se měl příští týden kvůli e-shopu sejít se zástupci tohoto internetového obchodu.

Příležitosti se chytily také další e-shopy. Dálniční známku pro rok 2021 začali překvapivě nabízet také na e-shopu Pilulka.cz. „Nečekejte na eshop za 401 000 000 Kč a užijte si dálnice již dnes díky Pilulce,“ píše e-shop, který je zejména zaměřen na prodej léků.

Ministerstvo dopravy tento týden informovalo, že internetový obchod a mobilní aplikaci, díky nimž si motoristé budou moci zakoupit a ověřit nové elektronické dálniční známky, zajistí společnost Asseco Central Europe. Za vytvoření systému a jeho čtyřletý provoz má dostat 401 milionů korun bez DPH.

SFDI cenu obhajuje tím, že zakázka nezahrnuje pouze e-shop, ale také náklady za uživatelský portál, mobilní aplikaci, call centrum, evidenci všech zaplacených dálničních poplatků a další služby.

Web s jednorožci

Cena za dílo představuje 105 milionů korun z částky. Za poskytování služeb provozní podpory po dobu čtyř let si Asseco Central Europe naúčtovala 156 milionů korun, za služby platformy a rozvoje 139,8 milionů korun. Cenu podle fondu potvrdil i posudek, který vypracovala soukromá společnost Znalecká kancelář Dr. Ludvíka.

Nad vysokou částkou se však i přes vysvětlení odborníci pozastavují. „Nemyslitelně šílené, velká krádež,“ reagoval podle Forbes zakladatel e-commerce agentury Inveo Michal Menšík s tím, že odhaduje cenu maximálně v rozmezí 70–100 milionů.

Šéf platformy Shoptet Miroslav Uďan podle Forbesu řekl: „Mně to nepřijde šílené. Pokud tedy ten e-shop bude léčit rakovinu a tisknout létající jednorožce.“ Sám odhaduje výši celé zakázky na dva až tři miliony.

Elektronické dálniční známky mají nahradit dosavadní papírové kupony. Stát si od nich slibuje snížení nákladů na provoz systému. Elektronické známky budou navázány na registrační značku auta. Oproti současnosti budou roční známky platit celých 365 dní bez ohledu na kalendářní rok.

Elektronické známky fungují i v okolních státech, mimo jiné na Slovensku nebo v Maďarsku. V Rakousku platí současně papírové i elektronické známky. Například slovenská verze e-shopu a systému Eznamka.sk stála tři miliony eur (75 milionů korun) a za roční provoz potom Slovensko utratí 300 tisíc euro (zhruba 7,5 milionu korun).