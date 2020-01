Kremlík jde kvůli e-shopu s dálničními známkami na kobereček k Babišovi

„Od počátku je to špatně. Mně se to hrubě nelíbí. Myslím, že to bylo tak zorganizované a vypsané, že by to mělo být zrušeno,“ prohlásil v pátek dopoledne Babiš.

„Je úplně absurdní, že my řešíme na vládě haléřové záležitosti a tahle zakázka vůbec neprošla ani tím systémem Útvaru hlavního architekta, takže jsem značně naštvaný na SFDI i na pana ministra, protože si to má pohlídat. Chci slyšet, jak je možné, že to takhle proběhlo,“ řekl premiér.



„Stále s ním píšu, mluvím s ním a chci to řešit, prohlásil Babiš na adresu ministra dopravy Kremlíka. „Chci vědět, jak to bylo připraveno, proč to tak bylo připraveno, proč to bylo v nějakém režimu a proč vlastně jsem to neřešili na vládě. Jak mohl někdo podepsat tu smlouvu? Musí mi to zdůvodnit,“ uvedl předseda vlády a ANO, co mu bude muset Kremlík vysvětlit.

Ministerstvo dopravy tento týden informovalo, že internetový obchod a mobilní aplikaci, díky nimž si motoristé budou moci zakoupit a ověřit nové elektronické dálniční známky, zajistí společnost Asseco Central Europe. Za vytvoření systému a jeho čtyřletý provoz má dostat 401 milionů korun bez DPH.