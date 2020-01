O „e-shopu“ na známky za 400 milionů jsem předem nevěděl, zlobí se Babiš

Babiš (ANO) svou kritiku pronesl při návštěvě Brna, kde jednal i na Ředitelství silnic a dálnic.

„Dozvím se o tom z mediálního prostoru a má to divné konotace. Chci proto od pana ministra (Kremlíka, pozn. red.), aby na vládu předložil informaci o této zakázce. Protože v mediálním prostoru jsou informace, které tu zakázku staví do podivného světla. Na základě této zkušenosti budu chtít od všech ministrů, aby na vládu předkládali veškeré IT zakázky,“ kritizoval Babiš.



Nový systém zajistí společnost Asseco Central Europe. Ta za vytvoření systému a jeho čtyřletý provoz dostane zhruba 401 milionů korun bez DPH.

Podle ministra dopravy Kremlíka (za ANO) zakázka nebyla přidělena, ale vysoutěžena. „Byla soutěž i znalecký posudek. SFDI vytipoval pět společností, které měly příslušné oprávnění podle zákona o ochraně utajovaných informací. A těchto pět společností oslovil. Ve výsledku pouze dvě společnosti podaly nabídky,“ vysvětlil Kremlík.

Podle něj SFDI postupoval na základě požadavků zpravodajských služeb podle speciálního postupu pro zákon o zadávání veřejných zakázek. „Vybrali jsme tu s nižší cenovou nabídkou, která byla dokonce nižší než podle znaleckého posudku mohl celý systém stát,“ upozornil ministr.

Více než čtyři sta milionů korun bude stát vybudování komplexního informačního systému. „Není to jen e-shop. Systém se skládá z několika modulů, jde o portál, který zahrnuje prezentační a uživatelské prostředí, e-shop včetně call centra, pak evidenci všech osvobození v rámci dálničních známek. Také evidenci kontroly, což je mozek systému, do kterého se ukládají veškerá data a která budou kontrolovat data. Pak klinika účetnictví, statistiky, reporty, celá platforma a integrace na okolní systémy,“ vyjmenoval Kremlík.

Babiš zdůraznil, že státní fond měl o zakázce lépe informovat, a to jak veřejnost, tak i ministra a celou vládu. „Nedocházelo by ke zkratkám a celému tomu podivnému mediálnímu obrazu. IT systémy mají v naší státní správě dlouhou tradici, a to ne úplně pozitivní. Nicméně pan ministr mě ubezpečil, že všechno proběhlo vpořádku,“ dodal premiér.

Systém elektronických dálničních známek začne fungovat od letošního prosince. Ministr dopravy poukázal i na to, že se zvýší nejen komfort řidičů, kteří si budou moci dálniční známku na dálku. „Stát díky novému systému ušetří. Roční úspora na nákladech je asi 120 milionů korun,“ uvedl Kremlík.