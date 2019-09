Ministr představil e-shop pro dálniční kupony

Další výhodou elektronického kuponu je podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka variabilní platnost. Roční známka tak už nebude platit od prosince předcházejícího roku do následujícího ledna, ale 365 dní od jakéhokoli data, které si řidič zvolí.

Většině nakupujících na internetu bude stačit projít při nákupu dálniční značky třemi kroky, slibuje ministerstvo. V první řadě vybrat délku platnosti kuponu, poté zadat registrační značku vozidla a nakonec zvolit datum zahájení platnosti a cenu za kupon zaplatit.

Tak se registrační značka vozidla zanese do seznamu vozidel se zaplaceným poplatkem, to se i následně ukáže policistům skenujícím při kontrolách registrační značky projíždějících vozidel.

O jeden klik složitější nákup dálniční známky budou mít majitelé vozidel se zvýhodněním. Ti budou muset zakliknout, že jsou majiteli vozu na biometan, nebo zemní plyn. Zatržením tohoto políčka se jim cena ročního kuponu sníží ze standardních 1500 korun na tisíc korun. Součást formuláře bude podle Zbyňka Hořelici, ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury, který má zavedení elektronických kuponů na starosti, i možnost požadavku na upozornění před skončením platnosti kuponu. To může systém řidičům automaticky zasílat buď na mobil nebo na emailový účet po zadání příslušných kontaktů.

Kromě elektronického nákupu nicméně řidičům zůstane možnost koupit si dálniční známku v kamenné prodejně, například na síti čerpacích stanic, jako je to v současnosti. „Naším cílem ale je, aby co nejvíce poplatníků využilo elektronickou formu,“ uvedl Hořelica. Doklad o zaplacení dálničního poplatku zákazník získá v obou případech, zákazník e-shopu si jej bude moci nechat poslat do elektronické pošty a následně vytisknout.

O nahrazení papírových dálničních známek elektronickým systémem se mluví řadu let. Chystaný český systém našel inspiraci v Maďarsku, které v rámci Evropy s kontrolou zaplacení poplatku prostřednictvím kamer schopných automaticky rozpoznávat registrační značky začalo jako první.

Ceny elektronických známek zůstanou stejné jako nyní, slíbil ministr. Tedy roční známka vyjde na 1500 korun, měsíční na 440 a desetidenní na 310 korun.