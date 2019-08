Stát s jednodenní dálniční známkou nepočítá, roční bude platit 365 dní

Ministerstvo původně zvažovalo i zavedení jednodenních známek. Při analýze se však ukázalo, že by to bylo neefektivní a nevýhodně jak pro stát, tak pro motoristy. „Cena by se totiž nutně musela přibližovat současné výši desetidenního kuponu,“ podotkla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Desetidenní známka nyní stojí 310 korun.



Ministerstvo tak zachová stávající tři varianty dálničních kuponů, tedy desetidenní, měsíční a roční. Změnou ovšem bude platnost ročních známek, které budou mít platnost na 365 dní bez ohledu na kalendářní rok. Nebudou tak omezeny jako v současnosti, kdy roční kupon platí jen pro daný kalendářní rok, i když si je řidič koupil v průběhu roku.

Nejméně dva roky by měla přes různé návrhy zůstat stejná i cena ročního kuponu. Ten v současnosti stojí 1500 korun. Poslanecká sněmovna nedávno řešila možné zvýšení limitu pro poplatky na 2000 korun, zákonodárci však tuto možnost odmítli.

Za dálnice se v Česku prostřednictvím časových kuponů platí od roku 1995, elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007. Současných 1500 korun ročně platí motoristé od roku 2012. Stát loni za prodej kuponů získal více než pět miliard korun, zhruba stejně jako předloni.