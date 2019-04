Špičkování e-shopů pokračuje. Alzák tentokrát v reklamě zaplácnul Mall

Ve spotu nazvaném Pusť si domů jaro maskot Alzy během jarního úklidu otevře zaprášenou skříň. „Jé, mol!“ prohlásí před tím, než otravný hmyz zabije. To by nebylo nijak překvapivé, pokud by jeho největší konkurent, CZC, nepatřil do Mall Group.



Alza se tak rozhodla zvednout rukavici, kterou k jejím nohám hodilo CZC loni v květnu. Tehdy se v jeho reklamním spotu objevil zelený mužíček, který v pozadí mlátil do televizní obrazovky. „Dvojky tě nikdy nenechají ve štychu. Nepotřebujou tolik řvát,“ znělo v něm za doprovodu dramatické hudby.

Později pak CZC vsadilo na jablka a hrušky. Video parodující konspirační pořady upozorňovalo diváky, že se jablek kupuje zbytečně moc a lidé by se měli vrátit k dvojce na trhu – hruškám. Tím CZC poukazovalo na dominanci Alzy na trhu a svou pozici dvojky.



O Vánocích si pak CZC Alzu vzalo na mušku prozatím naposledy. Po dobu svátků jí nabídlo smír (více zde).

Alza tehdy tvrdila, že na reklamy CZC nijak reagovat neplánuje. „Primárně se soustředíme na své zákazníky, aby byli maximálně spokojeni. Aktivity konkurence nesledujeme,“ řekl v prosinci iDNES.cz Jan Sadílek, marketingový ředitel Alzy. Nakonec se však, po čtyřech měsících, e-shop přeci jen rozhodl vrátit úder.



„Jsme rádi, že se Alza trochu odvázala,“ sdělil iDNES.cz Milan Duda, marketingový ředitel CZC.cz.

„Použila ve své reklamě druh humoru, který nás v CZC.cz baví již delší dobu,“ dodal. Mall Group jako celek pak na apríla zveřejnila „svého nového maskota“, který vypadá jako kříženec Alzáka s molem. „Určitě ještě neřekl poslední slovo,“ komentoval pro iDNES.cz Tomáš Punar, šéf marketingu Mall Group. „Jsme rádi, že se s námi naši sousedi podělili o mediální prostor ve vlastní kampani,“ dodal.

Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření také firmu Alza.cz, ta do vydání článku ale neodpověděla.