České e-shopy dobývají východní frontu. Alza otevře v Německu

Lídr trhu Alza.cz oslaví letošních pětadvacet let od vzniku vstupem do Rakouska a Německa. Po východní ofenzivě jde o první krok na „západ“. V minulosti Alza.cz spustila e-shopy na Slovensku a v Maďarsku, ve druhé jmenované zemi přitom obrat dosáhl už miliardy korun. Celkem zahraničí generuje méně než polovinu tržeb.



„Expanze je důležitá z hlediska rozvoje, stále jsme ale firma, která daní v ČR,“ řekl místopředseda představenstva Tomáš Havryluk. Uspět u západních sousedů chce firma s „miliardovými segmenty“, jako jsou mobily, PC, televize, bílá technika a domácí elektro. Zároveň čeká, že narazí na náročnějšího zákazníka, který bude chtít detailnější informace, filtrování i návody.

Alza.cz generuje více než polovinu obratu z tuzemského trhu, ale zahraničí se stalo podobně jako u dalších e-shopů silným zdrojem příjmů. Maďarský trh, kde kromě ČR a Slovenska působí, už dosahuje jedné miliardy korun.

Češi válcují sousedy Porovnání podílu online prodejů na celkovém obratu prodeje technického zboží Česko 45,8 %

Slovensko 37,6 %

Německo 29,5 %

Rakousko 24,9 %

Polsko 19,5 % Pozn: období 1-9/2018

Zdroj: GfK

Prodejce parfémů Notino, který je už na 22 trzích a letos přidá další, má ze zahraničí zhruba tři čtvrtiny obratu (prodejce měl v roce 2017 tržby 5,9 miliardy Kč). „I v letošním roce chystáme otevření dalších trhů,“ uvedl šéf marketingu Radek Ondrášík bez dalších podrobností. Podle něj se zákazníci v různých zemích odlišují například tím, jaké vyžadují benefity. „Někde je to široká nabídka doprav, jinde osobní odběry nebo třeba odlišné platební metody,“ uvedl.

„Expanze na Západ je těžší s ohledem na silnou konkurenci a přítomnost velkých globálních hráčů typu Amazon,“ soudí Matěj Boruta z Leverage Technology, jež investuje do online technologií.

Nenasytné Rumunsko

Spíše než na západní trhy proto e-shopy dosud mířily na východ. A to jim vydrží. Láká je vedle Slovenska a Maďarska i dvacetimilionové Rumunsko, které je jednou z nejoblíbenějších destinací. „Rumuni mají ‚Made in Czech‘ pořád za určitou známku kvality,“ vysvětluje Radek Hudák, ředitel marketingu firmy Shoptet, která vytváří e-shopy.

„Rumunsko je zajímavým trhem, zákazníci tam nakupují více z mobilů než v Česku,“ přikyvuje David Šiška, šéf Bonami, internetového prodejce nábytku a domácího vybavení. Polovina z 900 milionů korun loňských tržeb tohoto obchodníka pochází ze zahraničí. Letos hodlá posilovat svou pozici v pěti zemích, tedy v ČR, Polsku, Slovensku, Rumunsku a Maďarsku.

Na mapu pro expanzi e-shopů se začíná dostávat i Chorvatsko a další republiky bývalé Jugoslávie. Podle Hudáka mají výhodu v „jednom“ jazyku, relativně hodně obyvatelích a rychlém bohatnutí.

Středně velké a větší e-shopy silně rostou za hranicemi několik posledních let. V rostoucí konkurenci se to jeví jako nutnost pro ty, kdo chtějí hrát na trhu významnější roli. V Česku je přes 43 tisíc e-shopů, přibývají tempem několik tisíc ročně. V některých segmentech se navíc v ČR o svůj krajíc chleba hlásí i zahraniční hráči. Těsno bude v módní branži kvůli vstupu německých e-shopů Zalando a About You.

Expandovat se chystá také investor Michal Mička se svou značkou oděvů Pietro Filipi, která již má e-shopy na Slovensku, v Litvě a Lotyšsku. Letos plánuje spustit německou, rumunskou a maďarskou mutaci webu. Doručuje však i do jiných zemí. „České e-shopy jsou obecně více rozvinuté než ty v regionu východní Evropy, takže je vyšší pravděpodobnost, že tam budou úspěšné,“ věří investor.

Podle ředitele marketingu tvůrce e-shopů Shoptet Radka Hudáka se do ciziny pouštějí dva typy e-shopů: ti, kterým začal být trh malý a dobývání každého dalšího procenta je za cenu obřích investic do marketingu a zákaznické péče, a potom výrobci, kteří chtějí dostat své zboží do celé Evropy. Expandují zpravidla ti, kdo mají obrat nejméně v nižších milionech korun měsíčně.

Svou zahraniční premiéru avizuje i rozvozce potravin Rohlik.cz. Letos plánuje otevřít v Budapešti. Velké šance tam vidí díky dvojnásobné populaci oproti Praze a slabé pozici řetězce Tesco na maďarském trhu.

Na místním trhu rozváží potraviny ještě společnost Auchan a menší lokální služby. „Žádná z nich nedokáže konkurovat svým nastavením našemu logistickému systému a především rychlosti a kvalitě doručování a zákaznického servisu,“ věří si česká firma.