ČSOB a Mall chtějí ovládnout platby v e-shopech, vytvoří společný podnik

Objem tržeb na internetových obchodech rychle roste, loni stouply o 17 procent na 135 miliard korun. I pro velké banky je to už hodně zajímavý balík. Společný podnik ČSOB a skupiny Mall by měl online nakupování zjednodušit.



„Zákazníci dostanou mnohem širší škálu možností, jak za zboží zaplatit,“ říká Michaela Lhotková, která v ČSOB řídí inovace. V současné podobě Mall Pay nabízí, podobně jako třeba platební aplikace Twisto, odloženou platbu při nákupu na internetu.

Na rozdíl od Twista, které spolupracuje asi se šesti stovkami internetových obchodů, však zatím jen na malém počtu e-shopů, které z velké části patří do skupiny Mall. Vstup banky umožní jejich počet výrazně rozšířit.

„Úvěr je novodobý způsob placení. Je už možné ho získat téměř stejně rychle jako zaplatit kartou nebo na dobírku. Samozřejmě pokud je to v souladu s pravidly zodpovědného úvěrování. Navíc se ukazuje, že přes odloženou platbu se dá financovat celý nákupní košík, nemusí jít jen o jeden kus dražšího zboží,“ říká Lhotková.

Klient se bude moci už při placení rozhodnout, jak to udělá. Zda zaplatí hned, platbu si odloží na později, nebo si rovnou vezme úvěr. ČSOB ho však nebude nutit, aby si vzal půjčku přímo u ní, prostřednictvím srovnávače bude mít na výběr, jaká banka mu ho poskytne.

Dobírkám a platbám kartou roste konkurence

„Tím zvyšujeme šanci, že klient úvěr opravdu dostane. Může se stát, že jeho ‚domovská‘ banka mu nabídne výhodnější úvěr, protože ho lépe zná, vidí jeho historii, má u ní předschválený úvěrový limit. Klient se navíc nemusí koukat jen na výši sazby, ale také na rychlost či celkový proces žádosti,“ říká Lhotková.

Nová služba může konkurovat dobírkám či platbám kartou. Potenciálním uživatelem nejsou „dobírkoví“ klienti, ale všichni ostatní. Včetně těch, co si zboží chtějí jen na 14 ­dní vyzkoušet a pak ho zase vrátit.

„První rok cílíme na českém trhu zhruba na 50 až 60 tisíc zákazníků,“ říká šéf Mall Pay Adam Kolesa. „Mall Pay dále umožní nákupy na internetu prostřednictvím ČSOB pojistit proti poškození, zcizení a ztrátě a umožní prodloužení záruky,“ dodává.

ČSOB a Mall chtějí tuto službu včetně vlastní mobilní aplikace nabídnout před koncem letošního roku, kapitálovou účast ČSOB ve společném podniku musí ještě schválit antimonopolní úřad.

Nejprve půjde hlavně o weby ze skupiny Mall. Během příštího roku ji chtějí nabídnout v jednom balíčku také jiným e-shopům. V Česku je jich kolem 40 tisíc. „Většina e-shopů nemá dostatečnou sílu, aby si samy nasmlouvaly pojištění nebo odloženou platbu,“ říká Lhotková.

Finanční polštář

Vše vychází z toho, že s počtem možností, jak zaplatit, roste podle Lhotkové i šance, že si zákazník zboží opravdu nakonec koupí, že naplněný košík neopustí. A nezáleží moc na tom, zda e-shop prodává třeba elektroniku, potraviny, či nabízí nějaké služby. Vedle většího počtu možností, jak zaplatit, chtějí ČSOB a Mall nabídnout provozovatelům e-shopů třeba i pojištění.



Spojení obou firem má logiku. Skupina Mall, kterou vlastní PPF Petra Kellnera, podnikatelé Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem a investiční skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta, patří k největším on-line prodejcům. ČSOB je největší tuzemskou bankou podle bilanční sumy a dodá odborníky na risk a finance. Společný podnik vlastní napůl a díky finančnímu polštáři obou firem dokážou lépe čelit nastupující konkurenci.



Výhledově zvažují i expanzi do zahraničí, do zemí, kde mají obě skupiny silnou pozici. V úvahu tak přicházejí třeba Slovensko či Maďarsko. Ostatně ČSOB do světa fintechu už v minulosti vstoupila několika akvizicemi.

Zákazníci dnes mají několik možností, jak za svůj nákup zaplatit. V mnoha e-shopech fungují kromě klasické platby kartou či na dobírku třeba také platební tlačítka, která umožňují online platby z bankovního účtu u řady bank. Otevřené bankovnictví, které umožnila směrnice PSD2, tyto možnosti ještě víc usnadní.

A do budoucna konkurence ještě poroste, mimo jiné i od technologických gigantů. Například Apple začal v polovině února nabízet platby prostřednictvím Apple Pay. Před pár týdny navíc výrobce iPhonů ve spolupráci s Goldman Sachs ohlásil vlastní platební kartu.

Bude zatím sice dostupná jen pro americké klienty, ale časem může představovat konkurenci i pro tuzemské banky.