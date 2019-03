Místo pro všechny: velké e-shopy se mění na tržiště. Napodobují Amazon

Mall nabízí na své stránce výrobky od 180 partnerů a dále pokračuje v rozšiřování. „Partnerský prodej je efektivní způsob spolupráce, na jehož konci je uspokojen v první řadě zákazník, který nakoupí vše, co potřebuje, na jednom místě,“ říká mluvčí Mallu Táňa Lálová s tím, že jeho rozvoj patří mezi jejich priority.



Podobný systém zkouší u vybraných kategorií i Alza, zatím podle Petra Beny, komerčního ředitele online jedničky, s necelou desítkou partnerů. I Alza počítá do budoucna s postupným rozvojem.

7,2 miliardy korun utržil Mall.cz ve finančním roce 2016/2017.

„Jako prioritu vnímáme rozšíření nabídky v rámci současných kategorií, ať už je to IT, elektro, nebo sport, hobby a další,“ uvádí Bena. Dnes Alza využívá partnerský prodej třeba u knih, kterých má v nabídce zhruba 50 tisíc. „Z nich ty nejprodávanější tituly, což je několik stovek, máme přímo ve skladech Alzy, ostatní jsou skladem u partnera,“ popisuje Bena.

19,8 miliardy korun činily tržby e-shopu Alza.cz v roce 2017.

Jako „market place“ – jak se tomuto způsobu prodeje v branži říká – funguje také cenový srovnávač Heureka, kde je možné nakoupit přímo přes Heureka Košík. „Košík funguje na Heurece od roku 2013. E-shopy, které se do něj chtějí zapojit, musejí mít certifikát Ověřeno zákazníky, který získají na základě pozitivní zpětné vazby od reálných zákazníků,“ uvádí za společnost Jan Kriegel, ředitel zákaznického servisu. Aktuálně je do Košíku zapojena více než tisícovka internetových obchodů.

Jak se automatizuje prodej

Proč velcí online obchodníci své stránky „cizím“ e-shopům otevírají? „Pokud e-shop nemá úvěr, nemůže růst deset let po sobě stále na dvojnásobek, protože mu náklady zvyšuje hodnota nákupu a skladu. Aby mohl prodat dvojnásobek zboží, musí ho nejdřív nakoupit na sklad, a tedy financovat z marže, která je třeba 50 procent,“ popisuje Adam Kurzok, šéf společnosti Expando, která pomáhá dostat se českým firmám mimo jiné na Amazon.

„Market place“ podle Kurzoka přináší automatizaci na straně nákupu. Dodavatel do systému dodá zboží a stará se o něj, díky čemuž odpadá vyjednávání s nákupčími o každé položce a ceně.

Amazon zatím partnerský prodej neboli „market place“ dotáhl nejdále. Podobně ale funguje i německý módní obr Zalando, který loni vstoupil do Česka, německá Otto Group nebo obchodní řetězec Tesco ve Velké Británii.

V každé kategorii jen jeden

Z pohledu zákazníka se mnoho věcí nemění. Pouze to, že komunikuje přímo s prodejcem zboží, nikoli Alzou či Mallem, na jejichž stránkách nabídka visí.

Pokud jde o stanovování cen, v Česku zatím fungují oba možné přístupy. Alza na ceny dohlíží i u zboží z partnerských obchodů. Mall naopak nechává ceny na partnerech, stejně jako nabídku zboží a jeho expedici. „Reklamace a obecně záruky a servis probíhají z pohledu zákazníka stejně jako u kteréhokoli jiného zboží dodávaného přímo prostřednictvím Mall.cz,“ upozorňuje však mluvčí Táňa Lálová.

Velké e-shopy si pochopitelně hlídají, jaké partnery na své stránky takto pustí. „Partner musí být důvěryhodný, musí mít zboží skladem, musí mít vlastní informační systémy na určité úrovni, musí umět dodávat dostatečně rychle přímo zákazníkům,“ uvádí Petr Bena za Alzu.

Internetový obchod má navíc nastavené poměrně přísné servisní požadavky, aby se nestalo, že by kvalita služby od partnerů byla odlišná, než když si zboží kupují přímo od Alzy.

Alza i Mall nicméně zatím fungují trochu jinak než zmíněný Amazon. Do každé kategorie pouštějí pouze jeden partnerský obchod, aby měly rozjezd pod kontrolou. Třeba Mall spolupracuje v případě hudebních nástrojů s obchodem kytary.cz.

Naopak Amazon si pozve všechny možné prodejce z dané kategorie a nechá je, aby srazili ceny, což je pro zákazníka a image Amazonu to nejlepší možné řešení.

Důvodem, proč jsou české e-shopy zatím opatrné, může podle lidí z oboru být to, že nový systém naráží na starý. Dnes to funguje tak, že každá kategorie má své nákupčí, kteří jsou odměňováni za to, jak rostou prodeje. Pokud se do „jejich“ kategorie nacpe nezávislý prvek v podobě partnerského obchodu, snižuje jim výdělek.

Do budoucna lze nicméně očekávat, že se prodej bude Amazonu přibližovat čím dál víc. „Je docela pravděpodobné, že v budoucnu budeme u jednoho produktu mít více prodejců,“ uvádí Petr Bena za Alzu.

Partnerský prodej může mít pro zúčastněné prodejce i výhody při expanzi do zahraničí. Protože Alza působí v Maďarsku, může se tuzemský prodejce dostat na maďarský trh, aniž by v zemi otevíral vlastní e-shop. A totéž platí pro přístup maďarských partnerů Alzy na český trh.