České firmy uspěly na Amazonu, bojují s konkurencí z celého světa

Z tuzemských společností lze na Amazonu objevit jak známé výrobce, tak ty pro většinu lidí cizí. Takový je například Amispol dodávající na Amazon sice jeden, zato úspěšný výrobek.



„Na Amazon jsme vstoupili v červnu roku 2017 a cílem bylo zvýšení prodejů a proniknutí na evropský trh s naším Skrytým obrubníkem,“ popisuje obchodní manažerka Amispolu Andrea Hájková s tím, že ze začátku byl vstup na největší e-shop světa jen o investicích. Teprve zhruba po půl roce se dostali do plusu.

Oficiální statistiky neexistují, ale lidé z byznysu odhadují, že ročně české firmy dodají na Amazon zboží za několik miliard korun. Buď jde o specializované firmy, které zboží nakupují u nás i jinde, a pak ho prodávají Amazonu, nebo prodá Amazonu zboží přímo výrobce, případně ho tam výrobce prodává sám jako na online tržišti.

Dostat se na Amazon však není lehké. Zalistování výrobku je dlouhá a složitá procedura, která stojí značné množství peněz. A ještě těžší je se na největším tržišti světa udržet.

„Většina e-shopů vypadne. Je to komplikované, není to tak přívětivé k novým prodejcům,“ potvrzuje Adam Kurzok, šéf společnosti Expando, která firmám pomáhá se na Amazon a na jiné světové online markety probojovat.

„Počáteční listování a seznámení se s Amazonem zabralo třem lidem ve firmě více než tři měsíce práce. O nákladech, co to stálo, se nechci ani zmiňovat,“ popisuje jeden z obchodníků, který na Amazonu prodával, ale později z něj odešel. Hodně času podle něj zabíralo zapisování jednotlivých produktů, které šlo tempem čtyři až pět výrobků za hodinu poté, co se to naučili. Druhou možností je, že si firma najme někoho, jako je Expando, jenže tím se snižuje zisk.

Výrobci nebo prodejci na Amazonu nestačí jen přijít, vystavit fotku s názvem produktu a dát k němu cenovku. „Když chcete výrobek zalistovat, musíte to udělat s padesáti parametry. Na ně Amazon klade důraz, přičemž třeba popisek není důležitý, protože ho firma nechce překládat do všech jazyků, kde působí,“ uvádí Kurzok.

Všechny firmy se shodují, že pokud se chtějí na Amazonu udržet, musí vyhradit speciálního člověka nebo více lidí, kteří se o byznys starají. Nejde pouze o administrativu, ale také o posílání zboží, vratky a podobně. „Problém bývá, že deset procent zákazníků musí taková firma obsluhovat jinak než zbylých 90 procent,“ dodává Kurzok.

Dělají více chyb než řetězce

Konkurence na největším e-shopu na světě je ohromná, protože Amazon je proslulý tím, že se snaží vždy nabídnout co nejlepší ceny. „Ve své kategorii nekonkurujete pár dodavatelům, jako když prodáváte na Mallu, ale sto Číňanům, dvěma stům Indů, třem stům Američanů, kteří navíc každý den uvažují, jak svůj produkt vylepšit,“ popisuje Kurzok.

„Chtěli jsme si prodej na Amazonu vyzkoušet, ale po zkušenosti, kdy jsou firmy schopné tlačit cenu na takovou úroveň, že to jen taktak pokryje náklady, je to pro nás bezvýznamná soutěž,“ popisuje jeden z obchodníků působící v Česku. Podle něj dává větší smysl prodávat na Amazonu unikátní produkty, ale i tak je třeba věnovat hodně peněz na marketing.

Potvrzením toho je zmíněný Amispol s patentovanými obrubníky nebo Dermacol, jehož některé výrobky se na německém Amazonu propracovaly za půl roku mezi nejprodávanější produkty.

„Dermacol je na německém Amazonu už několik měsíců první mezi nejprodávanějšími výrobky v kategorii make-up,“ uvádí spolumajitel firmy Vladimír Komár s tím, že očekává tržby v řádu desítek milionů korun ročně.

Jeho zkušenosti jsou přesto podobné jako u ostatních firem. „Amazon systém rozhodně nešlape jako hodinky. Dělají velké množství chyb, nesrovnatelně víc než tradiční řetězce,“ popisuje Komár, jehož firma dodává zboží hlavně drogistickým řetězcům, hypermarketům nebo online prodejci Notino. „Prodávat tam jen tak něco málo nemá příliš smysl, protože to, co vyděláte, vám spolknou režijní náklady,“ uvádí Komár.

Zatímco Dermacol nabízí na Amazonu zboží sám, i když ze skladu v Německu, například společnost Fordist nakupuje zboží od dodavatelů v Evropě včetně Česka a pak ho prodává Amazonu. Jejich obrat s Amazonem dosahuje podle jednatele Tomáše Kochaníčka zhruba půl miliardy.

I podle něj je spolupráce čím dál těžší. „Amazon má aktuálně stovky dodavatelů, kteří nejsou schopni včas reagovat na jeho požadavky. Dříve byl pro každého, protože Amazon chtěl hlavně nakoupit a neřešil cenu, rychlost dodání a podobně. Dnes všechny tyto parametry řeší a to je důvod, proč je to náročnější,“ tvrdí Kochaníček.