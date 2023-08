Samotáři na cestách. Proč si chce čím dál více lidí užít dovolenou samotných

Z kraje léta oslavila Simona Stránská 56. narozeniny, ale s nadsázkou říká, že dospělá je teprve pět let – to když začala jezdit na dovolené úplně sama. Trvalo to docela dlouho, než si dodala odvahu. Na počátku byla čerstvě rozvedená matka dvou dospívajících dětí, která život prožila vždy s někým po boku a byla zvyklá trávit sama maximálně víkend na chalupě. Navíc ji formovala výchova její matky, která žila v přesvědčení, že samota = nezájem okolí.

Osamocené cestování má jednu citelnou nevýhodu: je dražší.