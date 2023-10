Údolí s vůní pryskyřice. Malebné Lungau si užijete v každém ročním období

Vypravit se do hor mimo sezonu může vypadat jako romantický nápad. Než se kouknete na předpověď a zjistíte, že má celý týden lít jako z konve. Co tam proboha budeme dělat? Celou dobu zalezlí v hotelu, občas povinná procházka s deštníkem? S patřičně otrávenou náladou jsem naházela do kufru nepromokavé oblečení a nejhorší boty, kterým nevadí, když je bláto prožere skrz naskrz.

Kouzlo Lungau není pro Čechy nové. Po revoluci, kdy naše finanční možnosti hodně zaostávaly, se jeho sláva v Čechách roznesla z jednoduchého důvodu: toto místo nebylo ještě tolik rozvinuté, a tím pádem ani prestižní.