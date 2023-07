Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Stovky Čechů každoročně vyrážejí na „duchovní putování“ do Santiaga de Compostela. Na pěší cestě k hrobce svatého Jakuba ve španělské Galicii touží najít klid, usebrání a lék na svoje chaotické životy. „Proč zrovna tam?“ ptám se často sám sebe s úsměvem. „Proč nevyrazí třeba do Sofie, do Hamburku nebo do Bruntálu?“