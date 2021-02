ZANIKLÉ TRATĚ: Dráhy do Střední Stěnavy se Poláci báli. Radši vytrhali koleje

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa trati Meziměstí - Broumov - Mittelsteine (Střední Stěnava)

Dráha z Čech do pruského Mittelsteinu (česky Střední Stěnavy), po druhé světové válce Poláky přejmenované na Ścinawka Średnia, vznikla v několika etapách. Nejprve v červenci 1875 dorazily vlaky z Chocně přes Meziměstí do Broumova.

O rok později bylo vybudováno krátké pokračování trati do Otovic a teprve v roce 1885 se Prusko a Rakousko-Uhersko domluvily na propojení svých železničních sítí.

Dráhu z Mittelsteinu k hranicím měly postavit Pruské státní dráhy, úsek z Otovic zase Rakušané. Ti se také měli o trať starat, a to i na pruském území. Provoz byl zahájen v dubnu 1889.

Stejný dopravní model fungoval i po vzniku Československa, dopravu do Mittelsteinu zajišťovaly Československé státní dráhy. Mezi ČSR a Německem tehdy jezdily čtyři páry vlaků denně.



Za 2. světové války trať převzaly Říšské dráhy, v roce 1945 se vrátila zpět pod správu ČSD. Území Pruska připadlo Polsku, které se bálo, že Čechoslováci dráhu použijí k okupaci Kladska. Možná oprávněně. V červnu 1945 vyrazil z Broumova obrněný vlak Moskva, aby obsadil stanici ve Střední Stěnavě.



Telegram velitele stanice Broumov z 12. 6. 1945 „Hlásím 13.6. v 7 hodin odjíždí ze zdejší stanice obrněný vlak Moskva. Stanici Střední Stěnava obsadí a vztyčí československou vlajku.

Žádáme vyslání staniční stráže 1-1-20 k zajištění nádraží. Posádka Broumov nemůže nikoho uvolniti a stav naší NS jest 1-1-14. zařiďte rychle, jde o mnoho.“

por. Labouťka



Vojáci se sice po několika dnech ze Střední Stěnavy stáhli, ale nevraživost mezi ČSR a Polskem stoupla. Poláci dokonce na jaře 1946 vytrhali u hranic koleje. V listopadu je zase vrátili na své místo a dráha byla až do roku 1953 používána k peážním jízdám polských nákladních vlaků směrem na Walbrzych. Jakmile jízdy ustaly, trať byla definitivně uzavřena.



Na českém území koleje končí v zastávce Otovice zastávka, v Polsku zase v někdejší zastávce Tlumaczów Dolny (dříve Dolní Tuntschendorf). V koncovém úseku z Broumova pravidelné vlaky nejezdí od konce roku 2005. Poláci na svém území provozovali osobní dopravu až do roku 1969, potom trať fungovala ještě 20 let jako vlečka do lomu na melafyr.

Dalších 20 let byla dráha na polském území opuštěná a zdevastovaná. V roce 2010 ji jako vlečku opět obnovili a nákladní vlaky se štěrkem po ní jezdí dodnes.



Mezi Českem a Polskem v této chvíli chybějí pouhé čtyři kilometry kolejí. Plán na obnovení provozu existuje, několik let se o něm však nemluví. Kraj Stolových hor by si ovšem přímé železniční spojení mezi oběma zeměmi bezesporu zasloužil, obnovená trať by přinesla turistický i hospodářský rozvoj na obou stranách hranice.



Provoz v zastávce Otovice zastávka

Trať podél řeky Stěnavy

Jako první jsme prozkoumali vyloučený úsek na českém území mezi Broumovem a Otovicemi zastávkou. Překvapilo nás, že je v poměrně dobrém stavu, lehčí vozidla by se na něj vypravit mohla. Objevili jsme původní pražce i kolejnice z let 1928 a 1929, v Otovicích pak původní skladiště z roku 1876.

Na konci kolejí v zastávce Otovice zastávka je vidět, že koleje tam končí jen provizorně, pouze pražcem na kolejích. Zbytek českého úseku je definitivně zlikvidován. I když ne tak úplně, i po více než 60 letech od ukončení provozu jsme objevili dva pěkně dochované ocelové mostky.

Největší objev nás čekal v Polsku, monumentální ocelový most přes řeku Stěnavu. Vlaky po asymetrické konstrukci už asi nikdy neprojedou, přesto je viadukt i po tolika letech bez provozu v pěkném stavu.



Řeku Stěnavu překonává na polském území ocelový viadukt

V reportáži také uvidíte, co všechno se na původní trati dochovalo. Ukážeme vám nákladiště štěrku v bývalé zastávce Dolní Tuntschendorf, podíváme se také na krásné pruské nádraží ve Střední Stěnavě.

