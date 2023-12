ZANIKLÉ TRATĚ: Lokálce do Fryštátu se nehody nevyhýbaly

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa původní stopy místní dráhy Bohumín - Fryštát s odbočkou do Orlové

V Ostravě a v jejím okolí jsme se už seznámili s dráhou do Karviné a také s úzkokolejkou do Bohumína. Ale tratí s rozchodem 760 mm bylo ještě víc. Všechny vznikly jako místní dráhy, a přestože na nich jezdily motorové vozy velmi podobné tramvajím, pořád mluvíme o železnici. Tyto tratě sice později splynuly s ostravským dopravním podnikem, ale dodnes se o nich na Ostravsku občas mluví jako o lokálkách.

Trať z Bohumína do Fryštátu s odbočkou do Orlové vznikla jako odpověď Slezských zemských drah na vybudování místní dráhy Ostrava–Karviná (MDOK). V říjnu 1912 se vlaky rozjely z náměstí ve Fryštátu ke Košicko-bohumínské dráze, kousek od karvinského nádraží. Koncem května 1913 začaly motorové vozy jezdit přes Kopaniny do Orlové, v srpnu už do Německé (dnes Dolní) Lutyně a začátkem prosince až k bohumínskému nádraží.

Slezské zemské dráhy měly sice ambiciozní plán, nicméně fryštátská trať byla v jejich síti nejméně využívaná. Důvod byl jednoduchý, dráha sice vedla zastavěnou oblastí, ale míjela doly a velké podniky, do kterých by lidé jezdili každodenně za prací. Kvůli tomu na trati ani nepanovala velká frekvence nákladní dopravy.

Cestující si na pohodlí elektrických motorových vozů z kopřivnické vagonky nakonec zvykli. Trať byla jednokolejná s mnoha výhybnami, cesta z Bohumína na fryštátské náměstí trvala hodinu a půl. Bohužel se dráze nevyhnula řada nehod. V klesání mezi zastávkou Výšina (Landskrone) a Německou Lutyní v roce 1925 vypověděly motorovému vozu všechny brzdy, navíc začalo u strojvedoucího hořet. Vlak pod kopcem ve velké rychlosti vykolejil a zůstal ležet na boku. Zemřelo tehdy pět lidí.

Celkem pět mrtvých a osm raněných si vyžádala 1. prosince 1925 ráno nehoda motorového vozu číslo 5 v Německé Lutyni, který se díky nepřiměřené rychlosti převrátil v oblouku na konci dlouhého spádu dosahujícího až 68 ‰. Jednalo se o nejtragičtější nehodu v historii úzkorozchodných drah na Ostravsku a Karvinsku. GPS: 49.8984208N, 18.4318425E

Po druhé světové válce se ostravské úzkokolejky dostaly mezi mlýnské kameny. Na jednu stranu se fryštátská trať v roce 1953 prodlužovala k tehdejšímu sídlišti Stalingrad, na druhou stranu se už vědělo, že úzkorozchodný dopravní systém nebude podporován.

Nový úsek vydržel v provozu pouhých osm let. Poslední tramvaj z Fryštátu do Karviné 2 odjela 31. května 1961, rušení potom pokračovalo přes Kopaniny a Orlovou směrem k Bohumínu. Poslední spoj z Dolní Lutyně do Bohumína odjel na začátku roku 1971. O dva roky později skončily úzkokolejné dráhy na Ostravsku definitivně.

Motorový vůz Slezských zemských drah číslo 5 v km 1,9 poblíž provozní výhybny Stonávka při technicko-policejní zkoušce stavebního úseku Karviná–Fryštát dne 27. září 1912. GPS: 49.8495606N, 18.5130042E

Zbytky na území nikoho

Každé natáčení na Ostravsku a především na Karvinsku připomíná detektivní práci. Původní terén, kde by se daly za běžných okolností zbytky tratí najít, neexistuje. Poddolované území se o desítky metrů propadlo, někdejší obydlené oblasti jsou dnes liduprázdné, zkrátka nezůstal tam kámen na kameni.

Společný násep Báňské dráhy (vyšší) a místní dráhy Bohumín–Karviná (nižší). GPS: 49.8437214N, 18.4343378E

Přesto se nám leccos najít podařilo, o čemž svědčí stopáž tohoto dílu Zaniklých tratí. V reportáži vám ukážeme třeba bohumínskou specialitu – hektometrovník vytesaný přímo do žulového obrubníku. Podíváme se na místo, kde se stala kuriózní nehoda, kde do soupravy místní dráhy narazila lokomotiva elektrické vlečky do cihelny. Zvítězila lokomotiva, vlečný vůz si lehl na bok.

Ukážeme vám i těleso dráhy a dodnes viditelné stavby, několik propustků, zbytky mostu nebo upálené patky příhradových stožárů trakčního vedení. Podíváme se také, zda se dá v terénu najít umístění někdejších výhyben.

Původní hraniční kámen Slezských zemských drah

Zamíříme také na fryštátské náměstí, kde původně dráha končila. Víte, že soupravy musely těsně před koncovou stanicí překonat stoupání až 83 promile? Dnes by tady nikdo pokládku asi nedovolil. No, a naše pátrání zakončíme na místě bývalé smyčky na sídlišti Stalingrad. Dnes je na jejím místě park.

Od odjezdu poslední soupravy se čas od času v regionu objevují nápady meziměstskou tramvajovou trať mezi Bohumínem, Karvinou a Ostravou obnovit, a to především před volbami. S konkrétními plány ovšem ještě nikdo nepřišel. Než se něco změní, aspoň si můžeme zavzpomínat na původní lokálku.