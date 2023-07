Dodávkou s dětmi. Vydejte se po stopách hvězdných časů Potštejna

Divoká Orlice se protáhne mezi dvěma strmými kopci. Na každém z nich stojí zbytky středověké pevnosti. Když řeka opustí malebné Anenské údolí, připojí se k ní stromořadí s dlouhou přímou promenádou, kterou před letním horkem kryjí staletí lípy. A vedle nich zurčí řeka. Stačí jen přivřít oči a člověk si představí elegantní dámy s paraplíčky a ctihodné gentlemany se slamáky na hlavě, jak zde korzují. Píše se konec devatenáctého století a Potštejn je vyhledávaným letoviskem.

Obec měla štěstí, když se v jejím katastru proťala železnice s osobností Jana Urbana Jarníka. To byl univerzitní profesor, znalec románských jazyků a hybatel veřejného dění. Dlouhá léta stál v čele zdejšího Okrašlovacího spolku. Myslel velmi moderně. V Potštejně zřídil říční lázně s čítárnou a kulečníkem, dva tenisové kurty, krytý kuželník a na okouzlující promenádě „Pod Lipami“ vystavěl jubilejní pavilon.

Hotel Praha v Potštejně. Jeho vyřezávané štíty jsou upomínkou na 19. století. Potštejn. V čísle popisném 2 původně sídlil zámecký pivovar. Tradici vaření piva v obci obnovil pivovar Clock.

Od roku 1887 „jeho“ spolek pravidelně uveřejňoval seznam letních hostů, tedy jakési „kdo je kdo“. Seznam prozrazuje, že na přelomu devatenáctého a dvacátého století jste tu mohli potkat Tomáše Garrigua Masaryka či hned několik slovutných historiků, jako byl Josef Kalousek, Václav V. Tomek, Antonín Rezek či Josef Emler. Potštejn prostě byl dobrou adresou pro letní byt.

Řada osobností si zde do konce století vystavěla vily, například rodina spisovatelky Marie Pujmanové. Právě odtud pramení onen duch belle époque, který je v obci stále přítomný. Najdete jej třeba na vyřezávaných štítech hotelu Praha či v architektuře obecního úřadu. Bohužel říční lázně se do dnešních časů nedochovaly, stejně jako jubilejní pavilon.

Na zámek s dětmi

Dochoval se pozdně barokní zámek. Kromě tradiční prohlídky nabízí hotelové služby, ale také tematické okruhy zaměřené na děti. Výprava do zámeckého sklepení za duchem loupeživého rytíře Mikuláše z Drslavic má podtitul Bubákov, naopak Pohádkov tvůrci koncipovali pro děti už od jednoho roku. Za horkých letních dnů je příjemné posedět na nádvoří, kde se o občerstvení stará zámecká cukrárna.

Potštejn – branka k půvabnému baroknímu zámku

Přímo v centru obce funguje ještě Tradiční Marečkova cukrárna (Lázeňská ulice). Lehce bizarní podnik, jehož interiér připomíná vetešnictví a jehož majitel Marek Vecko v sobě objevil literární slinu. V podniku se tak dá koupit kniha s názvem Obsluhoval jsem v Marečkově cukrárně v Potštejně.

Zdaleka nejviditelnější turistickou atrakcí je však rozlehlá zřícenina hradu, který dal obci jméno. Do dějin pevnosti zasáhli věhlasní mužové. Karel IV. pevnost ještě jako následník trůnu dobyl a vyvrátil, aby ji o pár let později už jako korunovaný král začal opravovat. Významnou stopu tu nechali i kdysi mocní a bohatí Pernštejnové. Dnes je hrad pod správou obce a o jeho zachování se stará Dědkostav (více čtěte zde).

Ochutnejte i místní pivo

Ke středobodům obce patří i pivovar Clock, který se zaměřuje na řemeslná piva. Historie značky se začala psát v roce 2012 v domě s číslem popisným 2 nedaleko zámku. Shodou okolností budova sloužila jako původní zámecký pivovar. „Pivo se tam přestalo vařit ještě před první světovou válkou. Dnes slouží jako restaurace s letní zahrádkou, výrobu piva jsme totiž z kapacitních důvodů přestěhovali do bývalé továrny na okna Fenetra,“ popisuje sládek Jakub Sychra.

V letních měsících se v Clocku, jehož etikety okupují zábavní roboti, střídají cyklisté s turisty. Pokud chcete nahlédnout přímo do pivovaru, ideální příležitost nastane v sobotu 29. července, kdy se uskuteční 4. ročník pivovarského dne v areálu Fenetra v Potštejně. Kromě letních olympijských her Potštejn 2023, očekávatelné soutěže v čepování piva a prohlídky pivovaru zahrají i dvě kapely: Surf Truckerz z Maďarska a dBrajgls z nedalekého Kostelce nad Orlicí. Chybět nebudou ani foodtrucky. Akce začíná v 10:00.

Letní aférka Potštejnský pivovar spojil síly s budějovickým Budvarem. Výsledkem je pivo Summer Affair, nefiltrovaný Juicy Pale Ale. „Cílem bylo vytvořit lehké letní pivo, osvěžení do horkých dní s menším obsahem alkoholu. Kombinace snadné pitelnosti s ovocně-chmelovou výraznou chutí a vůní,“ popisuje sládek Budvaru Petr Košin. Pivo Summer Affair od Budvaru je letní speciál pro rok 2023 Při tvorbě receptury sáhli po dvou nejaromatičtějších chmelech, které v Clocku pravidelně používají: Nelson Sauvin z Nového Zélandu a Strata z USA. „Začali jsme úpravou vody. Přidávali jsme minerály tak, aby dobře vynikl chmelový charakter piva a podpořili jsme hebký pocit v ústech. Sypání sladu jsme obohatili o ovesné vločky, pšeničný a žitný slad. Pak přišly na řadu chmely. No a na závěr mladinu odkvasili norským kmenem kvasinek Kveik. V každé fázi výroby tedy zcela jiné než klasický ležák,“ popisuje sládek Clocku Jakub Sychra. Více informací najdete zde.

Krásné místo k táboření nabízí rozlehlá louka pod hradem s Kempem Western Vochtánka (GPS: 50.0758439N, 16.3123664E), kde teď v čase prázdnin najdete tábor s indiánskými teepee a také stany.

Autem je louka dostupná po polní cestě, která potěší milovníky Balkánu. Vypadá totiž, jako by ji někdo prohrábl „v pravém balkánském stylu“ buldozerem. Můžeme ji doporučit – kvůli nízkým větvím z okolních stromů – majitelům menších obytných dodávek. S velkou alkovnou je cesta po ní i za suchého počasí zbytečné dobrodružství, za mokra s vozem s jednou poháněnou nápravou představuje čistý adrenalin. Z tábořiště je to do centra Potštejna dvacet minut pěšky. Cesta vede kolem řeky a je bez problémů sjízdná i s dětským kočárkem.