Historií hradu Potštejn provede moderní aplikace, jednou i s 3D brýlemi

Stoupáme do strmého kopce, pod nohama nám chřoupají kameny a do ruda zbarvená proschlá hlína. Z lesa před námi najednou vystupuje mohutná zeď středověkého hradu Potštejna. Hned za první bránou pociťujeme, že jsme právě vstoupili do jednoho z nejmohutnějších hradních komplexů v zemi.

Na špicích věží vidíme červené korouhve. Procházíme druhou, třetí a čtvrtou bránou a konečně se nacházíme uvnitř impozantního opevnění. Díváme se vzhůru na malá okénka v mohutných zdech hradu a na střechy připomínající slavnější Karlštejn. Jsme totiž v době, kdy hrad patřil jednomu z nejslavnějších panovníků naší historie, Karlu IV.

Ale zpět do reality. Ze zdí, paláců a věží zbyla jen torza. Vstupní brány připomínají především jejich základy. Popisovaná procházka se sice odehrála na Potštejně, ale jen ve virtuální realitě, kterou nyní na hradě mohou zažívat návštěvníci s chytrými telefony či tablety.

Kde všude mají virtuální prohlídky?

Potštejn je totiž po Kuksu, Braunově Betlému či Archeoparku ve Všestarech na Hradecku čtvrtým místem v kraji, kde zájemce přenese do virtuální reality aplikace Visit.More. Brzy k nim přibude také klášter v Broumově a jen těsně za hranicí kraje nabízí aplikace také prohlídku hradu Trosky.

„Aplikaci si lidé mohou stáhnout na svůj Android či iOS. Je přizpůsobená pro různá zařízení, takže se zobrazuje jinak na telefonu a tabletu. Už máme také studii toho, jak by mohla vypadat pro brýle s rozšířenou realitou, které podporují všechny tablety a telefony od roku 2015. Je jen otázka času, kdy se trh nasytí zařízeními, které to umí,“ nastiňuje možnosti dalšího rozvoje Jiří Forejt, výkonný ředitel společnosti More.is.More, která aplikaci vyvíjí a plánuje s ní prorazit i do zahraničí.

Drony a skener Tým splečnosti More.is.More použil k naskenování hradu profesionální drony, které pořídily přes 20 tisíc fotografií. Laserový skener pak celý hrad naskenoval asi z 80 stanovišť. Práce v terénu trvaly necelý týden, další měsíce však zabrala postprodukce. „Skener precizně zaznamená hmotu a fotografie z dronů pak tuto hmotu potáhnou texturou. Dát dohromady celý model trvalo tři až čtyři měsíce, paralelně jsme vytvářeli středověkou podobu hradu, která pochází ze 14. až 15. století. Jedinými podklady pro její zpracování byly výňatky z odborné literatury, pár starých pohlednic a knižních ilustrací. Konzultovali jsme ji i s odborníky,“ říká Jiří Forejt, výkonný ředitel společnosti.

Aplikace nabízí nejen pohled na současnou a historickou podobu hradu, ale také příběhy z jeho minulosti a prvky rozšířené reality.

„Nejsou to jen panoramatické snímky z několika bodů, které lidé znají z internetu, ale máme kompletní 3D model hradu, takže jím můžete doslova procházet,“ upozorňuje Forejt.

Kraj zaplatí 1,4 milionu

Královéhradecký kraj patří k pionýrům rozšířené reality. Hejtmanství za vytvoření datových sad k Potštejnu a broumovskému klášteru zaplatí celkem 1,4 miliony korun ze svého rozpočtu.

„Nejde jen o propagaci daných lokalit, má to také funkci motivační a záchranářskou. To je patrné zejména u Braunova Betlému, protože přesně vidíme stav v ten daný den, kdy se skenoval. Na dvě desetiny milimetru vidíme každé zrnko písku. Betlém je z pískovce, takže se v čase mění. I zde je ale záznam současného stavu důležitý,“ říká hejtman Jiří Štěpán (ČSSD), který dříve působil jako historik na hradecké univerzitě.

Stejně důležitá je podle něj také propagační a motivační funkce: „Chceme přitáhnout laické zájemce o historii a zvednout ze židlí a z pokojů i děti, které mnohdy jsou schopny dělat téměř cokoliv přes obrazovku. My však chceme, aby vystoupali na hrad a podívali se na něj i přes tu obrazovku. Navíc pak mohou historickou podobu ukázat třeba prarodičům, kteří nebývají v moderní technice tak zdatní.“

Důkladné zmapování současného stavu památky pomůže i obci, která hrad vlastní a udržuje. Zdejší pracovní tým přezdívaný Dědkostav už mnoho let středověký hrad opravuje. Starší řemeslníci převážně důchodového věku už dali do pořádku značnou část rozpadajících se zdí, nyní pracují na druhé bráně hradu.

„Díky nim je vidět, jak obrovské dílo ta druhá brána byla a že řeči o tom, že šlo o jeden z největších hradů v Čechách, jsou oprávněné. Naším cílem je zabránit další degradaci hradu. Třeba nahoře v kostele bylo původní zdivo jen pod okno a kvůli chybějící střeše zatékalo do klenuté konírny pod kostelem. Pokud bychom ho neopravili a nepostavili střechu, za pár let by tu nic nestálo,“ popisuje záchranné práce starosta Potštejna Petr Dostál.

I ten si od aplikace slibuje, že přitáhne k historii více mladých. „Myslím, že pozvolna zapracovat děti ke vztahu k historii státu, obce a ke vztahu k památkám může být jedině plus.“