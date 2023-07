Z letního románku s potštejnskými roboty vznikl nejvíc chmelený Budvar v historii

Když se řekne národní pivovar Budějovický Budvar, všichni vědí. Pivovar Clock ale zatím tak velké jméno nemá. Zkuste ho v úvodu představit. Jaká piva vaří? Čím se liší od jiných minipivovarů?

Jakub Sychra (J. S.), sládek Pivovaru Clock: Od roku 2014 vaříme v Potštejně pivo, které nám samotným chutná a které chceme pít. Co nás odlišuje, je určitě šíře nabídky – věnujeme se třeba bezlepkovým pivům, máme poměrně rozsáhlý barrel-aging program (jde o proces, při kterém se pivo nechá vyzrávat v sudech, což přidává pivu unikátní charakter, aroma a chuť – pozn. redakce), vaříme spontánně kvašená piva a nově i nealko.

Jaká byla vaše motivace pro spojení s Budvarem?

J. S.: S lidmi z Budvaru se potkáváme na pivovarské scéně od samého začátku a časem se z potkávání stalo přátelství. A to se snažíme stvrzovat společnými projekty – 7 společných, Bohemian Idols! a nově právě Summer Affair. Každá spolupráce pro nás byla zatím velmi obohacující a rozšířila naše obzory.

Pro Budvar není aktuální spolupráce s menším pivovarem také zdaleka první. Čím vás zaujal Pivovar Clock?

Petr Košin (P. K.), sládek Budějovického Budvaru: Samozřejmě skvělým pivem, které v Clocku vaří už od první malé varny. A kvalitu drží i s růstem pivovaru. Kluci z Clocku měli vždy talent chytat a rozvíjet úspěšné trendy minipivovarské scény. Co máme lidsky a profesně společné, je pokora k pivovarskému řemeslu. Pivovarství je neustálé učení. Mám pocit, že oba víme, že čím víc o pivu víme, tím víc o něm stále nevíme. (smích) Pivo je kouzelný nápoj se spoustou nepoznaných tajemství a v diskusích s kolegy z Clocku jsme vždy cítili stejnou vlnu pokory. Nesnažíme se vyjadřovat kouzlo piva jen pomocí měřitelných čísel, ale s úctou ochutnáváme a radujeme se, jaký úžasný nápoj je nám příroda schopná dát.

Díky spolupráci vzniklo pivo Summer Affair. Jak se rodila receptura? Šli jste do vaření s nějakou vizí?

P. K.: Cíl byl lehké letní pivo, osvěžení do horkých dní s menším obsahem alkoholu. Kombinace snadné pitelnosti s ovocně-chmelovou výraznou chutí a vůní. Jako základ receptury byla NEIPA, kterou mají v Clocku jednu z nejlepších.

J. S.: Věděli jsme, že chceme uvařit lehký Juicy Pale Ale. Tedy něco, co je recepturou zcela odlišné od klasického českého ležáku. Začali jsme úpravou vody – přidávali jsme minerály tak, aby dobře vynikl chmelový charakter piva a podpořili jsme hebký pocit v ústech. Sypání sladu jsme obohatili o ovesné vločky, pšeničný a žitný slad. Vybrali jsme dva nejaromatičtější chmely, které v Clocku pravidelně používáme – Nelson Sauvin z Nového Zélandu a Strata z USA. No a na závěr mladinu odkvasili norským kmenem kvasinek Kveik. V každé fázi výroby tedy zcela jiné než klasický ležák.

Jak probíhalo samotné vaření? Šlo se cestou pokus, omyl a vznikaly malé várky, nebo se rovnou uvařila větší?

P. K.: Když už vaříte na velké budvarské varně, která snadno pojme suroviny za stovky tisíc, nemůžete riskovat pokus, omyl. Spolupracujeme s Jihočeskou univerzitou, kde využíváme malý pokusný pivovárek. Recept z Clocku nelze převést do našeho velkého pivovaru beze změn, protože některé technické vybavení pivovarů se liší. Na univerzitním pivovaru jsme ověřovali, jaký vliv bude mít například dekokční rmutování nebo načasování přídavku studeného chmelení.

Sládci Petr Košin (vlevo) a Jakub Sychra

Jak vaření vypadalo v praxi? Přeci jen jsou pivovary vzdušnou čarou vzdálené skoro 200 kilometrů.

J. S.: Cestování jsem si užil docela dost – testovací várky, vlastní vaření, ochutnávky. Ale vzdálenost nebyla překážkou.

P. K.: Návštěvy pivovaru jsou díky nutnosti dát si společně pivo skvělá zábava.

Pojďme teď přímo k Summer Affair. Co je to za pivo? Čím je jiné?

J. S.: Je lehké, hodně aromaticky nachmelené, šťavnaté a zakalené. Nejvíc chmelený Budvar v historii. Vyhledávat ho budou určitě zákazníci, kteří se o pivo zajímají a rádi ochutnávají nové věci. Možná bude i zajímavý pro mladší konzumenty nebo dámy. A čím je jiné? Recepturou a technologií výroby téměř ve všem.

Co má letní speciál z DNA Pivovaru Clock a čím chuť obohatil Budvar?

P. K.: Recept vychází z receptů NEIPA Clocku, ale je upravený pro možnosti ležáckého pivovaru. Takže například na varně proběhlo dekokční rmutování, malá varna většinou rmutuje infuzně. Stejně tak výrobní doba je ve velkém pivovaru mnohem delší, protože zabere mnohem více času, než například chmel ve vysokém tanku stihne sedimentovat.

Pivovar Clock se řadí mezi minipivovary. Jaké to pro vás bylo, nahlédnout pod pokličku velkého pivovaru?

J. S.: Vidět, jak Petr se Strejdou (Jan Strejc, technolog výroby v Budvaru, pozn. red.) roubují recept z minipivovaru na velkou varnu a zcela odlišnou technologii, bylo velmi inspirující. Samotné vaření a setkání s velkou technologií byl také zážitek. Co mě ale zaujalo nejvíc, bylo, že principy zůstávají stejné jako u nás, jen nádoby jsou trochu větší.

Co jste se pro změnu vy, pane Košine, naučil při spolupráci s potštejnským pivovarem?

P. K.: Každou takovou várkou se učíme spoustu pivovarství, které nás vytrhává z rutiny našeho velkého provozu. Velká zkušenost je poznání surovin, které běžně ve velkém pivovaru nepoužíváme. Kluci z minipivovarů mají díky šíři nabídky o hodně víc zkušeností s exotickými slady, chmely, kvasinkami nebo solemi pro úpravu vody. Malá varna umožňuje mnohem více experimentování s pivními styly.

Dají se ve spolupráci najít i další výhody, než „jen“ to, že díky ní vznikl pivní speciál?

P. K.: Pro obě strany je to velká zkušenost. My z Budvaru si vyzkoušíme nový pivní styl a nové suroviny, postupy. Vždycky je to pro nás výzva a skok trochu do neznáma. Kolegové z malého pivovaru si zase vyzkouší, jaké to je, vařit ve velkých hrncích. Všichni říkají, že je to neuvěřitelný zážitek, taková pokořená meta o které dlouho snili. Zkušenost je to ale pro spoustu lidí napříč celým pivovarem – možná se to nezdá, ale aby se něco podobného mohlo uskutečnit, stojí zatím práce hodně lidí a pro všechny to přineslo nečekané výzvy.

Název piva se dá přeložit jako „letní románek“. Opravdu uvařením speciálu spolupráce končí?

P. K.: Doufám, že nekončí, s kluky se spolupracuje skvěle a snad si románek budeme moct zopakovat.

Zajímavý je i design etikety. Roboti na ní nejsou náhodou, viďte?

J. S.: Roboti nejsou náhoda, jejich grafika provází náš pivovar od samého začátku a zkrátka k nám patří. Autorem kreseb robotů je Dalibor Max Krch z Brna a celý design plechovky hodně koresponduje s grafickým pojetím plechovek Clock.

Vidím správně na etiketě i půllitr, který pro Budvar navrhl designér Rony Plesl?

P. K.: Jasně.

Kde mohu limitovanou edici piva ochutnat?

P. K.: Odkážu vás na stránky spolecnezbudvaru.cz, tam seznam najdete. Je to ale limitovaná edice, takže jen do vyprodání zásob.