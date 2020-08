Obyčejné kameny, nebo posvátná místa? Vydejte se za menhiry a dolmeny

Vyznáte se v nich? Menhir: Z keltštiny men = kámen a hir = dlouhý, tedy samostatně vztyčený oválný přírodní nebo lehce opracovaný kámen, jedním koncem zapuštěný do země.

Kromlech: Uzavřený kruh, ovál či elipsa ze vztyčených menhirů. Kameny se obvykle k jedné straně kruhu zvětšují. Zvláštním typem je kruh s jedním ležatým kamenem. Odborníci dodnes netuší, k čemu mohly sloužit, možná jako shromaždiště pro náboženské účely.

Henge: Je to podobné seskupení jako kromlech, ale bývá obklopeno valem nebo příkopem, které protínají čtyři vchody.

Dolmen: Z galského dol = stůl, men = kámen. To už jsou stavby, skládají se z několika stojících menhirů, přes které je položen plochý kámen. Vypadá to jako obrovský stůl, který ale stejně dobře mohl sloužit jako přístřešek, svatyně či obětiště, ale nejčastěji to jsou různé hroby.

Dilit: To je jeden menhir, přes který je do tvaru písmene T položen a pečlivě vycentrován, aby se nepřeklopil, druhý, obvykle placatý kámen.

Trilit: To jsou dva menhiry, přes které je položen třetí podlouhlý kámen, jakási brána.

Vizir: Poměrně speciální stavba, jež slouží jako zaměřovač pro určování rovnodenností, poloh hvězd, Měsíce nebo Slunce.

Skříňkový hrob: To je vlastně stavba zvaná dolmen, jenže zapuštěná do země.

Chodbový hrob: To je zase skříňkový hrob, ke kterému je ale napojena přístupová chodba.

To je zase skříňkový hrob, ke kterému je ale napojena přístupová chodba. Mohyla: Navršený a poskládaný kopec z kamení, většinou nad jedním, ale i nad více hroby.