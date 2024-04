Jako prd do Stromovky, posmívá se Fico slovenské sbírce pro Ukrajinu

„Nic se na Ukrajině nezmění a bude to stejné za rok i za dva. Všechny peníze se utratí, část z toho se možná ukradne, ale budeme tam, kde jsme teď,“ okomentoval Fico pro stanici JOJ schválení amerického balíku pomoci ve výši 61 miliard dolarů z minulého týdne.

Fico prohlásil, že slovenští občané si mohou se svými penězi dělat, co chtějí, ale měli by raději udělat sbírku pro nemocné rakovinou na Slovensku než se skládat na munici pro Ukrajince. JOJ podotýká, že sbírky pro těžce nemocné, včetně onkologických pacientů, se na Slovensku konají dlouhodobě a lidé na ně mohou kdykoli přispět.

„Ale ať si každý občan Slovenska dělá, co chce, je to jeho rozhodnutí. Na situaci na Ukrajině to nebude mít vliv. Víte, co říkají Češi? Že je to jako prd do Stromovky,“ prohlásil Fico o dosud vybrané částce pro Ukrajinu.

Slovenská sbírka odstartovala před čtrnácti dny v reakci na krok Ficova kabinetu, jenž odmítl přispět do české iniciativy na nákup munice pro Ukrajinu. Za tu dobu ji podpořilo téměř 62 tisíc dárců, kteří dohromady vybrali zhruba 3,9 milionu eur (sto milionů korun).

Organizátoři sbírky spolupracují s českým Nadačním fondem pro Ukrajinu, jenž v kooperaci s českým ministerstvem obrany a ukrajinskou ambasádou v Praze už připravuje nákup střeliva.

Fico v rozhovoru s JOJ sbírku označil za snahu udělat „protipól k jeho vládě“. Ta po svém říjnovém nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Komerční dodávky vojenského materiálu Kyjevu nadále umožňuje. Ficův kabinet se rozhodl pomáhat Ukrajině už jen například humanitárně či odminovávacími systémy slovenské produkce. Na jeden takový stroj se dříve na Slovensku složili také lidé a instituce ve sbírce.