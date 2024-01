Vypadá to jako celoživotní dílo nějakého dávno vysloužilého železničářského penzisty. Až na to, že Jan Vyskočil je chlap v plné síle a svou velkolepou fotografickou sbírku českých nádraží dal dohromady za pár let, převážně v rozmezí 2014 až 2020. A neustále ji doplňuje, neboť některé zastávky zanikají, jiné přibývají.

Vtom uhodil blesk do kolejnice, na které jsem předtím seděl. Dvoumetrovým obloukem se přenesl i do druhé kolejnice, rána jako z děla.