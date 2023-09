POZOR VLAK: Ukážeme vám kompletní demontáž lokomotivy

POZOR VLAK Sledovat další díly na iDNES.tv

Hlavní postavou naší reportáže se stala filmová hvězda, lokomotiva 742.383, která zaujala diváky v akčním trháku Extraction 2. V napínavém příběhu si zahrála společně s australským hercem Chrisem Hemsworthem.

Její poslední minuty natočily kamery magazínu POZOR VLAK v kutnohorském areálu společnosti WYNX Pool. Tady se totiž rozebírají lokomotivy, jejichž rámy pak putují do lokomotivky CZ LOKO, aby z nich vznikly v podstatě nové a velmi výkonné stroje.

„Reportáž přináší jedinečný pohled na to, jak probíhá demontáž takového giganta. Kamery odhalí každý detail toho, jak se lokomotiva rozkládá na jednotlivé komponenty. Proces demontáže ukážeme divákům naprosto celý, což je zážitek, který málokdo může vidět na vlastní oči,“ říká autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.

I další reportáž patří do kategorie zajímavých. Redakce magazínu POZOR VLAK vyrazila v sobotu 9. září 2023 Retro Slovenskou strelou na nezapomenutelnou a dobrodružnou cestu z české metropole do Bratislavy. Tato úžasná výprava byla součástí akce RENDEZ 2023 v rámci níž se oslavovalo 175. výročí železnice na Slovensku. I když těsně před cílem zkolabovala lokomotiva 350.020, reportážní štáb se dokázal dostat včas s kamerou do starého lokomotivního depa Bratislava východ, kde se odehrávala hlavní část oslav. V reportáži tak nechybí nejatraktivnější část programu, přehlídka historických železničních skvostů na místní točně za fundovaného komentáře znalců nostalgické doby železné dráhy.

Z natáčení 127. dílu magazínu POZOR VLAK. Rendez 2023

Ani ve 127. vydání magazínu POZOR VLAK nechybí tradiční rubriky. V Legendách se tvůrci budou věnovat ikonickým motorovým vozům řady 831 a v Úžasných návratech zhlédnete dramatický výukový film z roku 1976 s názvem Jízda vlaku proti stůj – elektromechanické zabezpečovací zařízení.