Ráj uprostřed ráje. Prachovské skály nikdy nebudou Disneyland, říká správce

Pískovcové skalní město spravuje Dominik Feštr, potomek rodu Schliků. Skoro dva metry vysoký muž hrál profesionálně basket za prvoligové Ústí nad Labem a pak mužstvo nějakou dobu trénoval. Když pak Schlikové dostali v restituci v roce 1996 zabavený majetek zpět, majitelkami Prachovských skal se stala jeho matka Margareta, teta Ilona a sestřenice Helena.

„Komunisté nám sebrali veškeré jmění po převratu v únoru 1948 a od té doby měl na starosti Prachovské skály Městský národní výbor v Jičíně. V roce 2009 jsem se ujmul vedení a spadl do toho rovnýma nohama,“ popisuje Feštr.

„Kdyby se nejednalo o rodový majetek, hodně bych se rozmýšlel, zda to vezmu. Učil jsem se spoustu věcí za pochodu a i dnes, po tolika letech, stále vstřebávám nové poznatky. Moje práce je hodně pestrá, řeším prakticky vše. Od jednání s úřady, obcemi, se správou chráněné krajinné oblasti Český ráj, s nájemci až po kůrovce a filmaře,“ říká Feštr.

Turisté na žebřiňáku

Letošní sezona začala v Prachovských skalách na konci dubna, kdy vlastníci mohli po covidových opatřeních znovu otevřít. Zatím se návštěvnost rozjíždí a počty turistů se pohybují podle počasí. Hlavní nápor však teprve ještě přijde.

„O omezení návštěvnosti či rezervačním systému, jako je tomu například v Adršpachu, neuvažujeme. Pokud někdo přijede do skal o prázdninách či o víkendu, musí počítat s tím, že zde bude hodně lidí. Když se jim chce vyhnout, ať zvolí jiný termín. Nicméně bychom chtěli turisty nasměrovat do okrajových a stejně atraktivních částí Prachovských skal. Tím by se rozmístili na větší plochu a došlo by k částečnému snížení davů,“ tvrdí Feštr.

Koupaliště U Pelíška je vlastně malou údolní nádrží, vybudovanou na soutoku dvou prachovských potoků a několika stružek, které se zde stékají.

Těmi lokalitami je například Přivýšina, trasa na hrad Pařez nebo stezka kolem Koupaliště U Pelíška na Maršov, Ervínův hrad a Pechova vyhlídka, kam se spolu vydáváme.

„Když mám čas, turistické skupiny provázím. Ale i tak jsem ve skalách každý den. Kontroluji stav stezek, vyhlídek, řeším údržbu, opravy, výsadbu stromů či sem zajdu na relaxaci, abych si odpočinul od práce. K tomu ještě spravuji tisíc hektarů lesa, štípačku dřeva a zámek ve Vokšicích,“ vypráví rodák z Jičína.

Mezitím se dostáváme na Ervínův hrad (ve skutečnosti jde o vyhlídku). Byl pojmenován na počest hraběte Ervína Schlika, který otevřel a zpřístupnil své panství turistům. Již v roce 1813 navštívil Prachovské skály císař František I. a tento kout okouzlil i profesora jičínského gymnázia Antonína Vánkomila Malocha. Ten ke svému koníčku strhl i studenty, se kterými masivy vzniklé v druhohorách prozkoumával.

Ervínův hrad je vyhlídkou, která dostala své jméno po majiteli zdejšího panství Ervínu Schlikovi, jež zpřístupnil Prachovské skály turistům.

Jenže aby se o Prachovských skalách dozvěděl svět, bylo potřeba trochu propagace. Proto Maloch pozval světoběžníka Vojtu Náprstka. Ten přijel se svými čtyřiadvaceti přáteli (byl mezi nimi také básník Jaroslav Vrchlický) do Jičína vlakem a do skal se vydali na žebřiňácích, jež byly ozdobeny chvojím a červenobílými prapory.

Náprstek byl pískovcovými útvary tak okouzlen, že jičínským gymnazistům poskytl nářadí na zpřístupňování skal. Studenti se nadšeně vrhli do práce, vytvářeli a spravovali cestičky, pojmenovávali dosud bezejmenné skály, zřizovali vyhlídky. To nešlo bez souhlasu majitele Prachovských skal Ervína Schlika. Šlechtic s tímto záměrem souhlasil a tím mohla vzniknout první oficiální mapa a průvodce Prachovských skal.

Prachovské skály – Císařská chodba na dobové pohlednici

Ervín Schlik nechal postavit lesní restaurace a spolupracoval s Klubem českých turistů, což od 90. let 19. století vedlo k turistickému boomu (kromě dvou světových válek), který trvá dodnes.

V současnosti kromě Čechů navštěvují přírodní rezervaci hlavně Holanďané, Poláci, Rusové, Litevci a Lotyši. Občas se na stezkách objeví i Arabové ve svých hábitech, kteří přijíždí na výlet z Lázní Bělohrad. Světové a české produkce tu točí reklamy, filmy a seriály (například Britannia, Tři mušketýři, Tenkrát v ráji) a někdy ve skalách zazáří i hollywoodská hvězda. Naposledy to byl Orlando Bloom, když točil seriál Carnival Row.

Mlha i slunce dávají Prachovským skalám čarokrásnou atmosféru.

„Provoz Prachovských skal má na starosti třicet zaměstnanců, kteří se starají o údržbu stezek, sběr odpadků, parkoviště, prodej vstupenek, suvenýrů, občerstvení a administrativu,“ vypočítává Feštr.

„Co se týká budoucnosti, chci, aby Prachovské skály zůstaly zcela přírodní lokalitou bez jakýchkoliv turistických Disneylandů. Proto nehodlám ani zavádět různé mobilní aplikace, QR kódy a čtečky při putování po rezervaci. Mým cílem je, aby se návštěvníci kochali přírodou, skalami, pozorovali okolí, bavili se mezi sebou, odpočinuli si a nekoukali do mobilů. To bylo, je a bude posláním Prachovských skal“, uzavírá naše milé setkání Feštr.