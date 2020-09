Dál už nejdu. Noční pochod Českým rájem za poznáním krajiny i sebe sama

Měl bych vlastně napsat Noční pochod s velkým N, neboť jde o masovou a organizovanou akci. Přece jen nechceme jít na vlastní pěst, úplně stačí, že půjdeme po svých nohou. Český ráj projdeme téměř nejdelším možným způsobem od Jičína do Turnova. A i když pořadatelé nabízejí cestu ještě delší a křivolatější, my jako začátečníci volíme takzvanou klasickou trasu, která měří „jen“ 31 kilometrů. Slovo jen dávám do uvozovek, protože u nás obou půjde o jednoznačný osobní rekord.